"Укрпошта" спростить відправку товарів для продавців на Etsy

"Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу — компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, на Etsy зараз продається понад 2 мільйони українських товарів на сотні мільйонів доларів. Підписана угода — це не просто формальний меморандум, а запуск конкретних інструментів, які мають спростити життя українським підприємцям та збільшити їхні продажі за кордон.

Що зміниться для українських продавців

Завдяки повній технічній інтеграції між двома платформами українські експортери отримають дві головні переваги:

Зручне оформлення: усі дані для відправлень та поштових ярликів під час замовлення на маркетплейсі тепер будуть автоматично переноситися в особистий кабінет "Укрпошти".

Спрощення митниці: інтеграція дозволяє продавати товари в будь-яку країну світу, при цьому всі розрахунки щодо сплати мита, зокрема в США та країнах Євросоюзу, "Укрпошта" повністю бере на себе.

Смілянський наголосив, що така велика логістична компанія в Україні отримує подібний статус уперше. Переговори щодо цієї угоди розпочалися ще під час офіційного візиту представників пошти до США.

Нагадаємо, з 1 липня почнуть діяти нові правила ЄС для посилок з України. Усі 27 країн Європейського Союзу поетапно вводять нові правила оформлення комерційних посилок з-за кордону. Зміни зачеплять підприємців, які продають свої товари європейським покупцям, а також тих, хто надсилає подарунки вартістю понад 45 євро.