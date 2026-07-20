НБУ знову продав понад $1 млрд на міжбанку

Національний банк минулого тижня збільшив валютні інтервенції на міжбанківському ринку до $1,07 млрд. Тижнем раніше регулятору вдавалося скоротити продаж валюти до $0,87 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на статистику Національного банку України.

За даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юридичними особами зросло до $168,5 млн. Тижнем раніше цей показник становив $104 млн.

Загалом за чотири дні негативне сальдо операцій бізнесу з валютою сягнуло $674 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення попит на валюту зменшився. З понеділка по четвер середньоденне негативне сальдо становило майже $11,6 млн проти $34,1 млн тижнем раніше.

Це сталося через зміну динаміки в безготівковому сегменті та менший попит на готівкову валюту:

безготівкові операції населення показали середньоденне позитивне сальдо $7,9 млн проти негативного $5,6 млн тижнем раніше;

негативне середньоденне сальдо на готівковому ринку зменшилося до $19,5 млн із $28,5 млн.

Офіційний курс гривні до долара за тиждень ослаб із 44,4950 грн/$1 до 44,6676 грн/$1. Курс євро зріс із 50,8600 грн/EUR1 до 51,0595 грн/EUR1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня майже не змінився. За даними ресурсу "Мінфін", середній курс купівлі долара банками становив 44,45 грн/$1, продажу — 44,92 грн/$1.

На "чорному" ринку долар купували в середньому по 44,63 грн/$1, продавали — по 44,73 грн/$1.

Зауважимо, минулого тижня НБУ скоротив валютні інтервенції на міжбанківському ринку на 273,1 млн доларів, або на 23,9%, — до 871,2 млн доларів.