НБУ скоротив валютні інтервенції майже на чверть за тиждень

Національний банк України минулого тижня скоротив валютні інтервенції на міжбанківському ринку на 273,1 млн доларів, або на 23,9%, — до 871,2 млн доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Інтерфаакс-Україна".

За даними регулятора, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юридичними особами зменшилося до 104 млн доларів. Тижнем раніше за аналогічний період цей показник становив 177,8 млн доларів.

Сумарно негативне сальдо операцій юросіб за чотири дні склало 415,9 млн доларів.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення попит на валюту зріс. З понеділка по четвер середньоденне негативне сальдо становило майже 34,1 млн доларів проти 24,9 млн доларів на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара за тиждень зміцнився: з 44,5696 грн/$1 на початку тижня до 44,5155 грн/$1 наприкінці.

Подібна динаміка була й на готівковому ринку. Котирування долара знизилися на 4-6 копійок: курс купівлі становив 44,28 грн/$1, продажу — близько 44,68 грн/$1.

Додамо, сьогодні офіційний курс долара США щодо гривні знизився на дві копійки, водночас євро подешевшало на одну копійку.