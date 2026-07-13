НБУ сократил валютные интервенции почти на четверть в неделю

Национальный банк Украины на прошлой неделе сократил валютные интервенции на межбанковском рынке на 273,1 млн долларов или на 23,9% — до 871,2 млн долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Интерфаакс-Украина".

По данным регулятора, за первые четыре дня минувшей недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юридическими лицами уменьшилось до 104 млн долларов.

Неделей ранее аналогичного периода этот показатель составлял 177,8 млн долларов.

Суммарно отрицательное сальдо операций юрлиц за четыре дня составило 415,9 млн долларов.

В то же время, на рынке валютообменных операций населения спрос на валюту возрос. С понедельника по четверг среднедневное отрицательное сальдо составило почти 34,1 млн долларов против 24,9 млн долларов на позапрошлой неделе.

Официальный курс гривни к доллару за неделю укрепился: с 44,5696 грн/$1 в начале недели до 44,5155 грн/$1 в конце.

Подобная динамика была и на наличном рынке. Котировки доллара снизились на 4-6 копеек: курс покупки составил 44,28 грн/$1, продажи – около 44,68 грн/$1.

Добавим, сегодня официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.