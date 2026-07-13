НБУ підтримує курс гривні рекордними вливаннями: що відбувається на валютному ринку у липні

На початку липня гривня залишалася відносно стабільною. Офіційний курс долара знизився з 44,79 грн до 44,5 грн і не перевищив психологічну позначку у 45 грн. Втім, за цією стабільністю стоять рекордні валютні інтервенції НБУ, якими регулятор компенсує дефіцит валюти на ринку. Чого чекати від курсу до кінця місяця – пояснює Delo.ua .

Як змінювався курс валют на початку липня

Липневій стабільності курсу передувало скорочення пропозиції валюти у червні. Попри дефіцит на ринку, Національний банк утримує курс гривні завдяки масштабним валютним інтервенціям, пояснив Delo.ua фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

“НБУ підтримує гривню рекордними інтервенціями, стримуючи долар від підходу до позначки у 45 грн. Уже чотири тижні поспіль регулятор витрачає на підтримку курсу понад $1,1 млрд на тиждень, що свідчить про свідому політику стримування”, - зазначив експерт.

За його словами, проводити такі масштабні інтервенції НБУ дозволяють надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів, які поповнюють міжнародні резерви та дають змогу згладжувати дефіцит валюти на ринку.

Водночас євро на початку липня навіть подешевшав щодо гривні, в окремі дні опускаючись до 50 грн. За словами Андрія Шевчишина, це пов'язано насамперед із ситуацією на світовому валютному ринку.

“Динаміка євро формується через курс долара та співвідношення євро до долара на світовому ринку. Якщо раніше НБУ стримував євро, то після наближення долара до позначки 45 грн, на тлі корекції євро на світовому ринку, регулятор був змушений коригувати і курс євро. Інакше стримати курс долара було б складно”, - пояснює експерт.

Що буде з курсом далі

Наразі НБУ фактично утримує курс долара в коридорі 44,4-45 грн, поте, за словами Андрія Шевчишина, така стабільність залежить від обсягів міжнародної допомоги, стану резервів та безпекової ситуації.

“У момент, коли НБУ вирішить послабити контроль над курсом, ринок може знову почати "штормити". Погіршити ситуацію можуть скорочення міжнародної допомоги, значна ескалація бойових дій або зміна грошових потоків”, - зазначає експерт.

При цьому НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на міжбанківському ринку на 273,1 млн доларів, або на 23,9%, - до 871,2 млн доларів.

Нагадаємо, що Національний банк України на понеділок, 13 липня, трохи зміцнив курс гривні щодо основних іноземних валют. Офіційний курс долара США знизився на 2 копійки та становить 44,49 грн за долар.

Водночас офіційний курс євро також дещо зменшився – на 1 копійку. Відтепер один євро коштує 50,86 грн.