Дефіцит торгівлі проти резервів НБУ: що визначатиме курс долара найближчими місяцями

Попри досягнення офіційним доларом історичного максимуму на рівні 44,3 грн наприкінці травня літній сезон 2026 року не принесе фінансових потрясінь українцям. Аналітики ринку прогнозують помірні коливання курсу, які утримуватимуть готівкову валюту в діапазоні 43,5–45 грн. Стабільність банківської системи та наявність резервів обсягом понад 50 млрд доларів дозволяють Нацбанку повністю контролювати ринкові процеси.

Помірне знецінення гривні є контрольованим інструментом збалансування бюджету і не створює панічних загроз для приватних капіталів чи стабільності бізнесу. Про це йдеться у валютному огляді OBOZ.UA.

"Можемо сьогодні говорити про очікувану можливу м’яку та контрольовану девальвацію протягом наступних кількох місяців. Яка, одначе, не несе фінансових ризиків ані економіці країни, ані громадянам", – пояснили спеціалісти фінансового маркетплейсу КИТ Group.

У статті зазначається, що сезонний фактор відпусток цьогоріч не матиме помітного впливу на готівковий ринок через обмеженість закордонного туризму, тому попит визначатиметься переважно потребами комерційного сектору. Тимчасові ситуативні дисбаланси в окремі дні літа не змінять загального спокійного тренда.

"Якісь коливання можуть бути – скажімо, протягом кількох днів через якісь тимчасові перекоси в попиті й пропозиції. Але серйозної тенденції на укріплення чи послаблення гривні я би не очікував", – спрогнозував керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Валютні інтервенції залишаються ключовим регуляторним механізмом, який забезпечує згладжування будь-яких ринкових перекосів. Режим "керованої гнучкості" довів свою ефективність в умовах воєнного стану, йдеться в матеріалі.

"Національний банк залишається головним учасником, який не дозволяє ринку переходити від нормальних коливань до хаотичних змін. Режим "керованої гнучкості" дає змогу тримати курсові зміни у збалансованому стані. Водночас НБУ через валютні інтервенції згладжує надмірний попит і не дає короткостроковим перекосам руйнувати "архітектуру" ринку", – пояснила керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" Діляра Мустафаєва.

Фундаментальний тиск на національну валюту створює дефіцитний торговельний баланс через високу потребу в імпорті пального та промислових товарів, а також ризики для критичної інфраструктури, що зберігаються через бойові дії.

"Навіть за умови, що партнери України продовжать надавати масштабну фінансову підтримку, торговельний баланс надто вже схиляється в бік імпорту, а ризики нових пошкоджень інфраструктури залишаються високими. Проте ми впевнені, що НБУ як головний маркетмейкер буде пильно слідкувати за ситуацією та гасити надмірний попит", – зазначили спеціалісти КИТ Group.

У питаннях управління власними фінансами експерти рекомендують використовувати комбінований підхід. Для отримання максимального прибутку, що значно перевищує показники інфляції, найбільш вигідним інструментом є державні цінні папери, а от ліквідна іноземна валюта підходить для швидкого реагування на будь-які форс-мажори.

"Іноземна валюта є зручним і вигідним інструментом збереження накопичень. Найкраще обирати для цього ліквідну валют – долар та євро", – підкреслили в КИТ Group.

"Якщо є певні заощадження, то найкращим рішенням є інвестування – це ОВДП або військові облігації. Які максимально гарантуються державою і дохідність за якими складає близько 16-17% річних без податків", – пояснив Олег Гетман.

