У західному регіоні ціни на квартири впали на тлі загального зростання

Попри зниження попиту, житло в Україні у червні продовжило дорожчати. На первинному ринку найбільший ріст цін зафіксували у західних областях, а на вторинному – у Кіровоградській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Зниження цін на первинному та вторинному ринку зафіксували лише у кількох регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Ринок новобудов: падіння попиту, зростання цін

Ціни

У червні вартість квадратного метра у новобудовах переважно продовжила зростати, хоча темпи підвищення в більшості регіонів залишалися помірними. Найбільший місячний приріст зафіксовано у Черкаській (+7,5%) та Чернівецькій (+6,4%) областях.

Водночас у кількох регіонах ціни знизилися. Найсуттєвіше падіння середньої вартості квадратного метра за місяць спостерігалося у Запорізькій (-6,3%) та Кіровоградській (-4,8%) областях.

У річному вимірі найактивніше дорожчали новобудови в Івано-Франківській (+20%) та Тернопільській (+20%) областях. Також значне зростання цін зафіксовано у Чернівецькій (+17%) і Житомирській (+17%) областях.

Київ зберігає статус найдорожчого міста за вартістю первинного житла. У червні середня ціна квадратного метра в новобудовах становила $1 379, що на 3,5% менше, ніж у травні.

Найдорожче житло традиційно пропонують у Печерському районі, де середня вартість квадратного метра досягла $2 697. Найдоступніші новобудови – у Деснянському районі із середньою ціною $879 за квадратний метр.

Попит

У червні інтерес покупців до новобудов у більшості регіонів України знизився. Найбільше падіння попиту за місяць зафіксовано у Києві – на 21%. Також суттєве скорочення активності спостерігалося у Чернігівській (-19%), Запорізькій (-17%), Миколаївській (-16%) та Київській (-15%) областях.

Водночас окремі регіони продемонстрували позитивну динаміку. Найпомітніше зростання попиту зафіксовано у Черкаській області – на 9% порівняно з травнем.

Вторинний ринок: попит теж падає на тлі зростання цін

Пропозиція

У червні кількість оголошень про продаж житла на вторинному ринку змінювалася залежно від регіону. Найбільше зростання пропозиції за місяць зафіксовано у Волинській та Сумській областях – по 10%, а також у Чернігівській області – на 8%. Водночас у Києві кількість доступних пропозицій скоротилася на 11%.

Ціни

За даними DIM.RIA, у червні вартість квартир на вторинному ринку переважно зростала. Найбільше подорожчання за місяць спостерігалося у Кіровоградській області – на 19%, Чернігівській – на 16% та Чернівецькій – на 11%.

Зниження цін зафіксували лише у Волинській області, де середня вартість житла зменшилася на 3%.

Найдоступнішими залишаються однокімнатні квартири на Херсонщині – у червні їхня середня ціна становила $17 тис., що на 10% більше, ніж у травні. Найдорожчим ринком традиційно залишається Київ: середня вартість однокімнатної квартири у столиці сягнула $89,8 тис.

Якщо детальніше розглянути ситуацію у столиці, найдорожчим районом залишається Печерський. У червні середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку тут становила $180 тис. Найдоступнішим районом став Деснянський, де аналогічне житло в середньому коштувало $49 тис.

Попит

У червні інтерес покупців до вторинного житла в Україні переважно продовжив знижуватися. Найбільше скорочення попиту за місяць зафіксовано у Запорізькій області – на 18%, Вінницькій – на 17% та Чернівецькій – на 13%.

Водночас окремі регіони продемонстрували позитивну динаміку. Найбільше зростання попиту спостерігалося у Тернопільській області – на 15%. Також збільшення активності покупців зафіксували у Житомирській (+10%), Львівській (+7%) та Івано-Франківській (+1%) областях.

Висновок

Ринок житла в Україні залишається неоднорідним: попри зниження активності покупців, ціни на квартири у більшості регіонів продовжують зростати. Це свідчить про те, що продавці та забудовники поки не готові суттєво коригувати вартість житла, навіть за умов слабшого попиту. Водночас покупці стають обережнішими та частіше відкладають рішення про купівлю, що може впливати на подальшу динаміку ринку.

Нагадаємо, в залежності від професії і відповідно рівня доходу українці можуть збирати гроші на власне житло від двох до 25 років.