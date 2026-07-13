В западном регионе цены на квартиры упали на фоне всеобщего роста

Несмотря на понижение спроса, жилье в Украине в июне продолжило дорожать. На первичном рынке наибольший рост цен был зафиксирован в западных областях, а на вторичном – в Кировоградской, Черниговской и Черновицкой областях. Снижение цен на первичном и вторичном рынке было зафиксировано только в нескольких регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Рынок новостроек: падение спроса, рост цен

Цены

В июне стоимость квадратного метра в новостройках в основном продолжила расти, хотя темпы повышения в большинстве регионов оставались умеренными. Наибольший месячный прирост зафиксирован в Черкасской (+7,5%) и Черновицкой (+6,4%) областях.

В то же время в нескольких регионах цены снизились. Самое существенное падение средней стоимости квадратного метра в месяц наблюдалось в Запорожской (-6,3%) и Кировоградской (-4,8%) областях.

В годовом измерении активнее всего дорожали новостройки в Ивано-Франковской (+20%) и Тернопольской (+20%) областях. Также значительный рост цен зафиксирован в Черновицкой (+17%) и Житомирской (+17%) областях.

Киев сохраняет статус самого дорогого города по стоимости первоначального жилья. В июне средняя цена квадратного метра в новостройках составила $1379, что на 3,5% меньше, чем в мае.

Самое дорогое жилье традиционно предлагают в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра достигла $2697. Самые доступные новостройки – в Деснянском районе со средней ценой $879 за квадратный метр.

Спрос

В июне интерес покупателей к новостройкам в большинстве регионов Украины снизился. Наибольшее падение спроса за месяц зафиксировано в Киеве – на 21%. Также существенное сокращение активности наблюдалось в Черниговской (-19%), Запорожской (-17%), Николаевской (-16%) и Киевской (-15%) областях.

В то же время, отдельные регионы продемонстрировали положительную динамику. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Черкасской области – на 9% по сравнению с маем.

Вторичный рынок: спрос тоже падает на фоне роста цен

Предложение

В июне количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке изменялось в зависимости от региона. Наибольший рост предложения за месяц зафиксирован в Волынской и Сумской областях – по 10%, а также в Черниговской области – на 8%. В то же время в Киеве количество доступных предложений сократилось на 11%.

Цены

По данным DIM.RIA, в июне стоимость квартир на вторичном рынке в основном росла. Наибольшее удорожание за месяц наблюдалось в Кировоградской области – на 19%, Черниговской – на 16% и Черновицкой – на 11%.

Снижение цен было зафиксировано только в Волынской области, где средняя стоимость жилья уменьшилась на 3%.

Самыми доступными остаются однокомнатные квартиры в Херсонской области – в июне их средняя цена составляла $17 тыс., что на 10% больше, чем в мае. Самым дорогим рынком традиционно остается Киев: средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составила $89,8 тыс.

Если более подробно рассмотреть ситуацию в столице, самым дорогим районом остается Печерский. В июне средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь составила $180 тыс. Самым доступным районом стал Деснянский, где аналогичное жилье в среднем стоило $49 тыс.

Спрос

В июне интерес покупателей к вторичному жилью в Украине преимущественно продолжил снижаться. Наибольшее сокращение спроса за месяц зафиксировано в Запорожской области – на 18%, Винницкой – на 17% и Черновицкой – на 13%.

В то же время, отдельные регионы продемонстрировали положительную динамику. Наибольший рост спроса наблюдался в Тернопольской области – на 15%. Также увеличение активности покупателей было зафиксировано в Житомирской (+10%), Львовской (+7%) и Ивано-Франковской (+1%) областях.

Вывод

Рынок жилья в Украине остается неоднородным: несмотря на снижение активности покупателей, цены на квартиры в большинстве регионов продолжают расти. Это свидетельствует о том, что продавцы и застройщики пока не готовы существенно корректировать стоимость жилья, даже при более слабом спросе. В то же время покупатели становятся более осторожными и чаще откладывают решение о покупке, что может влиять на дальнейшую динамику рынка.

Напомним, в зависимости от профессии и соответственно уровня дохода украинцы могут копить деньги на собственное жилье от двух до 25 лет.