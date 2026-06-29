Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру: от 2 до 25 лет в зависимости от профессии

Представителям отдельных рабочих профессий достаточно около двух лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. В то же время в некоторых других сферах достижение этой цели может растянуться до 25 лет трудового стажа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

Кто быстрее всего накопит на собственную квартиру

Меньше времени для накопления на однокомнатную квартиру стоимостью $50 тыс. нужно штукатуру – примерно 2,6 года при медианной зарплате 70 тыс. грн в месяц. Почти аналогичный результат показывают фасадщики и каменщики: при среднем доходе 65 тыс. грн. они смогут собрать необходимую сумму ориентировочно за 2,8 года.

Около трех лет понадобится плиточникам, дальнобойщикам и рихтовщикам с медианной зарплатой в 60 тыс. грн. Чуть дольше – примерно 3,6 года – придется накапливать строителям и прорабам, которые в среднем получают 50 тыс. грн в месяц.

Приблизительно через четыре года на собственную квартиру смогут заработать монтажники, машинисты экскаватора, автоэлектрики и автомаляры с медианной зарплатой 45 тыс. грн. Сантехникам для достижения этой цели понадобится около 4,3 лет (42,5 тыс. грн в месяц). Водителям, автослесарям, малярам, механикам и стоматологам придется накапливать около 4,6 лет, а таксистам и сварщикам – ориентировочно 4,8 года.

К категории профессий, представителям которых требуется от 5 до 6 лет, чтобы приобрести однокомнатную квартиру, относятся:

тракторист – 5 лет (медианная зарплата 36,5 тыс. грн);

шиномонтажник – 5,2 года (35 тыс. грн);

электрик – 5,2 года (35 тыс. грн);

торговый представитель – 5,2 года (35 тыс. грн);

курьер – 5,2 года (35 тыс. грн);

мастер по ремонту – 5,2 года (35 тыс. грн);

конструктор – 5,4 года (33,75 тыс. грн);

оператор ЧПУ – 5,6 года (32,5 тыс. грн);

работник пилорамы – 5,6 года (32,5 тыс. грн);

сборщик мебели – 5,6 года (32,5 тыс. грн);

сборщик – 5,8 года (31,5 тыс. грн);

токарь – 5,8 года (31,5 тыс. грн).

Как отмечает руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, в последние годы работодатели все чаще соревнуются за привлечение квалифицированных работников.

"Среди профессий, представленных на OLX Работа, именно рабочие и строительные специальности сегодня часто предлагают один из самых высоких уровней дохода. Это результат стабильного спроса на таких работников и дефицита кадров во многих сферах. Наше исследование показывает, что штукатуры, фасадники, каменщики, плиточники и другие квалифицированные специалисты могут бы накопить в подтверждает, что рабочие профессии сегодня могут обеспечивать не только стабильную занятость, но и конкурентный уровень заработной платы”, – комментирует Мария Абдуллина.

Кому придется накапливать дольше всего

Для представителей отдельных профессий путь к собственной однокомнатной квартире может занять более 10 лет. В частности, домработницам, медсестрам, промоутерам и аниматорам нужно около 10,4 лет при медианной зарплате 17,5 тыс. грн в месяц.

Посудомойщим придется откладывать средства примерно 11 лет (при средней зарплате 16,6 тыс. грн), а сиделкам – около 11,6 года при доходе 15,75 тыс. грн.

Уборщицам для покупки жилья понадобится ориентировочно 13 лет, их медианная зарплата составляет 14 тыс. грн. Дворникам – около 15 лет при среднем доходе 12 тыс. грн.

Самый длинный срок накопления – у сторожей. При медианной зарплате 7,25 тыс. грн. в месяц для приобретения однокомнатной квартиры стоимостью $50 тыс. им понадобится примерно 25 лет.

Вывод

Результаты исследования свидетельствуют, что среди профессий, представленных на OLX Работа, быстрее всего накопить на собственное жилье могут работники рабочих специальностей. В этих сферах сейчас сохраняется высокий спрос со стороны работодателей, что оказывает непосредственное влияние на уровень заработных плат и позволяет быстрее достигать финансовых целей.

Напомним, в Украине растет спрос на дешевые квартиры стоимостью до $20 тыс.