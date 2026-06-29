Скільки треба працювати, щоб купити квартиру: від 2 до 25 років залежно від професії

Представникам окремих робітничих професій достатньо близько двох років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру. Водночас у деяких інших сферах досягнення цієї мети може розтягнутися до 25 років трудового стажу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

Хто найшвидше накопичить на власну квартиру

Найменше часу для накопичення на однокімнатну квартиру вартістю $50 тис. потрібно штукатуру – приблизно 2,6 року за медіанної зарплати 70 тис. грн на місяць. Майже аналогічний результат показують фасадники та мулярі: за середнього доходу 65 тис. грн вони зможуть зібрати необхідну суму орієнтовно за 2,8 року.

Близько трьох років знадобиться плиточникам, далекобійникам і рихтувальникам із медіанною зарплатою 60 тис. грн. Трохи довше – приблизно 3,6 року – доведеться накопичувати будівельникам і виконробам, які в середньому отримують 50 тис. грн на місяць.

Приблизно за чотири роки на власну квартиру зможуть заробити монтажники, машиністи екскаватора, автоелектрики та автомаляри з медіанною зарплатою 45 тис. грн. Сантехнікам для досягнення цієї мети знадобиться близько 4,3 року (42,5 тис. грн на місяць). Водіям, автослюсарям, малярам, механікам і стоматологам доведеться накопичувати близько 4,6 року, а таксистам і зварювальникам – орієнтовно 4,8 року.

До категорії професій, представникам яких потрібно від 5 до 6 років, щоб придбати однокімнатну квартиру, належать:

тракторист – 5 років (медіанна зарплата 36,5 тис. грн);

шиномонтажник – 5,2 року (35 тис. грн);

електрик – 5,2 року (35 тис. грн);

торговий представник – 5,2 року (35 тис. грн);

кур'єр – 5,2 року (35 тис. грн);

майстер з ремонту – 5,2 року (35 тис. грн);

конструктор – 5,4 року (33,75 тис. грн);

оператор ЧПУ – 5,6 року (32,5 тис. грн);

працівник пилорами – 5,6 року (32,5 тис. грн);

складальник меблів – 5,6 року (32,5 тис. грн);

складальник – 5,8 року (31,5 тис. грн);

токар – 5,8 року (31,5 тис. грн).

Як зазначає керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна, останніми роками роботодавці дедалі частіше змагаються за залучення кваліфікованих працівників.

“Серед професій, представлених на OLX Робота, саме робітничі та будівельні спеціальності сьогодні часто пропонують один із найвищих рівнів доходу. Це результат стабільного попиту на таких працівників та дефіциту кадрів у багатьох сферах. Наше дослідження показує, що штукатури, фасадники, мулярі, плиточники та інші кваліфіковані спеціалісти можуть накопичити на власне житло швидше, ніж можна було б припустити. Це ще раз підтверджує, що робітничі професії сьогодні можуть забезпечувати не лише стабільну зайнятість, а й конкурентний рівень заробітної плати”, – коментує Марія Абдулліна.

Кому доведеться накопичувати найдовше

Для представників окремих професій шлях до власної однокімнатної квартири може тривати понад 10 років. Зокрема, домробітницям, медсестрам, промоутерам та аніматорам потрібно близько 10,4 року за медіанної зарплати 17,5 тис. грн на місяць.

Посудомийницям доведеться відкладати кошти приблизно 11 років (за середньої зарплати 16,6 тис. грн), а доглядальницям – близько 11,6 року при доході 15,75 тис. грн.

Прибиральницям для купівлі житла знадобиться орієнтовно 13 років, адже їхня медіанна зарплата становить 14 тис. грн. Двірникам – близько 15 років при середньому доході 12 тис. грн.

Найдовший термін накопичення – у сторожів. За медіанної зарплати 7,25 тис. грн на місяць для придбання однокімнатної квартири вартістю $50 тис. їм знадобиться приблизно 25 років.

Висновок

Результати дослідження свідчать, що серед професій, представлених на OLX Робота, найшвидше накопичити на власне житло можуть працівники робітничих спеціальностей. У цих сферах нині зберігається високий попит з боку роботодавців, що безпосередньо впливає на рівень заробітних плат і дає змогу швидше досягати фінансових цілей.

Нагадаємо, в Україні зростає попит на дешеві квартири вартістю до $20 тис.