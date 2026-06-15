В Киеве и Львове всего 10% предложений на рынке жилья стоят до $60 тыс., по Украине – 30%

Основной спрос на рынке жилья формируют покупатели с бюджетом до $60 тыс., однако в Киеве и Львове таких предложений всего около 10%.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщил руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезский.

По данным аналитиков DIM.RIA, бюджет до $60 тысяч сегодня больше всего соответствует реальным возможностям большинства украинцев. Конкретно в этом секторе сосредоточен основной спрос на жилище.

“В большинстве областных центров за $30-60 тыс. можно приобрести однокомнатную квартиру, а в отдельных городах – даже компактную двухкомнатную на вторичном рынке, – говорит Виталий Поберезский.

По словам эксперта, по Украине в мае около 30% всех предложений на рынке находились в бюджетном диапазоне $30–60 тыс. – наиболее востребованном среди украинцев, согласно результатам опроса DIM.RIA. Почти половина таких объектов (49%) составляют однокомнатные квартиры.

В Киеве и Львове дефицит

В то же время в Киеве и западных регионах Украины именно такого жилья не хватает.

"В Киеве и Львове в этом ценовом сегменте представлено всего около 10% от общего количества предложений. Это прямо указывает, что для покупателей с таким бюджетом в городах с самыми высокими ценами на недвижимость будет трудно найти релевантный вариант", - отмечает Виталий Поберезский.

Структура предложения также указывает на ограниченный выбор. В Киеве 67% квартир в этом ценовом сегменте однокомнатные, а во Львове их доля достигает 87%. Это означает, что покупателям, рассчитывающим на большую площадь или двухкомнатное жилье, все чаще приходится либо увеличивать бюджет, либо рассматривать другие локации.

В других городах проще

В отличие от столицы и Львова, в других крупных городах ситуация более сбалансированная. В Днепре доля предложений в бюджете $30-60 тыс. составляет 44%, в Харькове – 42%, в Одессе – 38%. Кроме того, там покупатели имеют гораздо более широкий выбор двух- и трехкомнатных квартир.

В Днепре, Харькове и Одессе покупатели с бюджетом $30–60 тыс. имеют значительно больше возможностей для выбора. Доля таких предложений составляет 44% в Днепре, 42% в Харькове и 38% в Одессе. Эксперты объясняют это более низким уровнем цен на жилье по сравнению с Киевом и западными регионами.

В то же время, отличается не только количество, но и структура предложения. Если в Киеве и Львове жилье в этом ценовом сегменте преимущественно представлено однокомнатными квартирами (67% и 87% соответственно), то в других крупных городах выбор более разнообразный.

Так, в Одессе более половины предложений (57%) составляют однокомнатные квартиры, а еще 27% – двухкомнатные. В Днепре и Харькове ситуация еще более сбалансирована: около четверти объектов приходится на однокомнатные квартиры, в то время как наибольшую часть формируют двухкомнатные – 35% в Днепре и 40% в Харькове. Кроме того, примерно каждое четвертое предложение в этих городах является трехкомнатным.

Спрос смещается в пригород?

Поскольку большинство объектов в желаемом ценовом сегменте расположены за пределами крупных городов, на рынке начали говорить о тенденции загородной жизни. Особенно это касается Киева и Львова, где жилье дороже, а предложений в доступном бюджете немного. За $60 тыс. в пригороде или другом областном центре можно купить квартиру большей площади или в лучшем состоянии.

Вместе с тем, рано говорить о смещении спроса с больших городов. Они остаются основными центрами работы, обучения и развития бизнеса, поэтому спрос на квартиры в Киеве и Львове будет все равно высоким.

"Скорее мы видим тенденцию, когда покупатели становятся более гибкими в выборе локации. Если раньше человек искал квартиру только в черте города, то сейчас все чаще рассматривает пригород или соседние населенные пункты, чтобы уложиться в свой бюджет", - объясняет Виталий Поберезский.

Таким образом, ограниченное предложение доступного жилья в крупных городах постепенно стимулирует интерес покупателей к пригородам и городам-спутникам, где в пределах того же бюджета можно найти больше вариантов и рассчитывать на лучшие жилищные условия.

Вывод

В общем, предложение жилья в бюджете, который интересует большинство украинцев, на рынке присутствует. Однако возможности покупателей существенно разнятся в зависимости от региона. В Киеве и Львове жилье стоимостью до $60 тыс. остается относительно дефицитным, поэтому покупатели вынуждены конкурировать за ограниченное количество объектов.

Но в Днепре, Харькове и Одессе ситуация гораздо более комфортная. Доступных вариантов в этих регионах больше не только по количеству, но и по типу жилья. Это позволяет покупателям выбирать между одно-, двух- и трехкомнатными квартирами в пределах одного бюджета.

Напомним, по данным опроса DIM.RIA, более 76% украинских респондентов готово потратить на покупку жилья до $60 тыс.