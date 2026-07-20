НБУ снова продал более $1 млрд на межбанке

Национальный банк на прошлой неделе увеличил валютные интервенции на межбанковском рынке до $1,07 млрд. Неделей ранее регулятору удавалось сократить продажу валюты до $0,87 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистику Национального банка Украины.

По данным НБУ, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юридическими лицами выросло до $168,5 млн. Неделей ранее этот показатель составил $104 млн.

В целом за четыре дня отрицательное сальдо операций бизнеса с валютой составило $674 млн.

В то же время, на рынке валютообменных операций население спрос на валюту уменьшился. С понедельника по четверг среднедневное отрицательное сальдо составило почти $11,6 млн против $34,1 млн неделей ранее.

Это произошло из-за изменения динамики в безналичном сегменте и меньшего спроса на наличную валюту:

безналичные операции населения показали среднедневное положительное сальдо $7,9 млн против отрицательного $5,6 млн неделей ранее;

отрицательное среднедневное сальдо на наличном рынке уменьшилось до $19,5 млн с $28,5 млн.

Официальный курс гривны к доллару за неделю ослаб с 44,4950 грн/$1 до 44,6676 грн/$1. Курс евро вырос с 50,8600 грн/EUR1 до 51,0595 грн/EUR1.

На наличном рынке курс доллара в течение недели почти не изменился. По данным ресурса "Минфин", средний курс покупки доллара банками составил 44,45 грн/$1, продажи - 44,92 грн/$1.

На "черном" рынке доллар покупали в среднем по 44,63 грн/$1, продавали по 44,73 грн/$1.

Заметим, на прошлой неделе НБУ сократил валютные интервенции на межбанковском рынке на 273,1 млн. долларов, или на 23,9%, — до 871,2 млн. долларов.