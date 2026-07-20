Закупівлі зросли майже вдвічі: для ЗСУ законтрактували понад 22 тисячі наземних роботів

Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала понад 22 000 наземних роботизованих комплексів для ЗСУ на 2026 рік. Ця кількість майже вдвічі більша за загальний обсяг закупівель минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, процес контрактування продовжується, тому фінальна кількість придбаних комплексів до кінця року збільшиться.

Усі закуплені роботизовані комплекси виготовлені українськими підприємствами. За своїм призначенням більшість техніки є логістичною, меншу частку складають інженерні та бойові моделі. Вони призначені для доставки боєприпасів та продуктів харчування, евакуації поранених і загиблих, а також для проведення розвідки та ударних операцій.

Тисячі одиниць техніки вже передали у розпорядження бойових підрозділів. Із них 2 069 комплексів військові отримали через державну цифрову платформу DOT-Chain Defence, де підрозділи самостійно обирають необхідні засоби за виділені бюджетні кошти.

Протягом червня підрозділи Сил оборони виконали за допомогою наземних роботизованих комплексів понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій. Цей показник на 18,6% перевищує результати травня та на 122% вищий за дані січня поточного року.

За виконання бойових та логістичних завдань за допомогою роботів підрозділи отримують віртуальні бонуси "єБали". Через маркетплейс зброї Brave1 Market їх можна обміняти на наступні засоби:

FPV -дрони;

важкі бомбардувальники;

додаткові наземні роботизовані комплекси;

засоби радіоелектронної боротьби та інші технологічні рішення.

З початку року міністерство кодифікувало та дозволило для використання у військах 67 нових зразків вітчизняних НРК. Збільшення кількості техніки на передовій дозволяє замінювати особовий склад під час виконання завдань у зоні бойових дій з метою збереження життів військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що український ринок наземних роботизованих комплексів у 2026 році переходить від етапу прототипів і малих партій до масштабного контрактування. Держава вже планує закупівлі на десятки тисяч систем.