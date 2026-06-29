Українські НРК "Рись Pro" масштабують до кількох тисяч одиниць на рік: виробництво розгорнуть в Україні та Німеччині

Німецька ARX Robotics та українська deftech-компанія Roboneers створюють спільне підприємство ARX Industries для серійного виробництва наземних роботизованих комплексів “Рись Pro” для Сил оборони України.Угоду підписали 25 червня у Гданську під час Ukraine Recovery Conference 2026.

Про це Delo.ua повідомили в ARX Robotics Ukraine.

ARX Industries вироблятиме "Рись Pro" в Україні та Німеччині

ARX Industries має охоплювати не лише виробництво, а й технічне обслуговування та сервісну підтримку НРК. У перший рік роботи спільне підприємство планує виготовити кілька тисяч комплексів "Рись Pro", а надалі поступово збільшувати обсяги до десятків тисяч одиниць на рік.

Наземні роботизовані комплекси "Рись Pro" планують використовувати для евакуації поранених, фронтової логістики, доставки вантажів, медикаментів і спеціалізованих модулів, зокрема для мінування та розмінування, а також для бойових завдань.

Roboneers називає "Рись Pro" однією зі своїх флагманських платформ. Компанія також розробляє дистанційно керований бойовий модуль "Шабля".

Україна масштабує закупівлі наземних роботів

Створення ARX Industries відбувається на тлі масштабування українського ринку наземних роботів. Зокрема, Україна у першому півріччі 2026 року планує законтрактувати 25 тис. наземних роботизованих комплексів для фронту. Це вдвічі більше, ніж було законтрактовано за весь 2025 рік.

Крім цього, Україна може вийти на виробництво десятків тисяч наземних роботів на рік, але ринок стримують доступ до комплектуючих, фінансування, оборотний капітал і дефіцит інженерних кадрів.

Попит на такі системи зростає через зміну характеру бойових дій. Наземні роботи використовуються для логістики, евакуації, розвідки, інженерних задач і бойової підтримки. Раніше Delo.ua пояснювало, які типи НРК виходять на поле бою та чому вони поступово стають окремим напрямом українського defense tech.

Виробництво НРК виходить за межі України

Спільне підприємство ARX Robotics і Roboneers є ще одним прикладом того, як українські оборонні розробки масштабуються разом із європейськими партнерами. Наприклад, українські наземні дрони для ЗСУ планують виробляти у Литві з подальшою адаптацією до стандартів НАТО.

Такий формат дозволяє українським компаніям розширювати виробничі можливості, а європейським партнерам — отримувати доступ до технологій, які вже проходять перевірку в умовах сучасної війни.

Що відомо про ARX Robotics і Roboneers

Roboneers — українська компанія у сфері оборонних технологій, яка розробляє наземні роботизовані комплекси, безпілотні літальні апарати та програмне забезпечення. Серед її ключових рішень — НРК "Рись Pro" та бойовий модуль "Шабля".

ARX Robotics — німецька оборонно-технологічна компанія, заснована у 2022 році. Вона спеціалізується на наземних роботизованих системах і програмних рішеннях для військових платформ. Компанія вже працює в Україні та має офіс у Києві.

Нагадаємо, понад 300 Defense Tech компаній стали резидентами простору Дія.Сіty.