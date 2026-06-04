Виробник наземних роботів для ЗСУ виходить на ринок країн НАТО

Українська компанія “Роботизовані комплекси”, яка спеціалізується на виробництві наземних роботизованих платформ військового призначення, розпочала співпрацю з литовським Baltic Institute of Advanced Technology. Сторони планують створити виробничу базу в Литві для випуску наземних дронів для потреб України та ринку країн НАТО.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Dev.

Наземні дрони почнуть виробляти в країні НАТО

Партнерство передбачає налагодження випуску наземних роботизованих комплексів для потреб України з подальшою адаптацією цієї техніки до стандартів НАТО. Очікується, що проєкт допоможе розширити виробничі можливості для Сил оборони України та сприятиме виходу українських оборонних розробок на ринки країн Альянсу.

Відповідний протокол про співпрацю підписали генеральний директор компанії «Роботизовані Комплекси» Ігор Чайківський та директор Baltic Institute of Advanced Technology Томас Жаландаускас під час форуму NATO-Ukraine Defence Innovators Forum 2026, який відбувся 1–2 червня у Вільнюсі.

На першому етапі сторони оцінять можливість створення спільного підприємства, підготують бізнес-план, шукатимуть інвесторів і виробничих партнерів, а також опрацюють регуляторні, юридичні та експортні аспекти майбутнього виробництва.

У межах співпраці планується поєднати український досвід використання роботизованих систем у бойових умовах із можливостями литовської оборонної індустрії. Сторони також мають намір співпрацювати зі Збройними силами Литви, Спілкою стрільців Литви та іншими оборонними структурами для проведення випробувань, підготовки операторів і відпрацювання сценаріїв застосування наземних роботизованих комплексів.

Окрему увагу приділять адаптації українських платформ до стандартів НАТО, інтеграції нових технологічних рішень та створенню спеціалізованих модифікацій для потреб країн Альянсу.

За словами засновника та генерального директора «Роботизованих Комплексів» Ігоря Чайківського, співпраця з литовськими партнерами відкриває можливості для масштабування виробництва та подальшого розвитку українських роботизованих систем на міжнародному ринку.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.