Дрони СБУ зробили величезну діру в російському бюджеті – експерт

Служба безпеки України тепер б’є по важливих об’єктах на території рф у щоденному режимі. Це вже призвело до величезних втрат російського бюджету, які ворог не знає як покрити. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт нагадує, що 1 червня рівно рік легендарній операції СБУ "Павутина". "Операція не мала аналогів у світі. А росіяни саме з цього моменту зрозуміли: СБУ дістане їх скрізь. В рф більше немає недоступних для Служби місць. За один день рік тому росіяни втратили авіації на суму 7 мільярдів доларів. Але за рік, що минув, рф втратила ще більше", – акцентує політолог.

Курпас наголошує, що за останній час дронові атаки від Служби безпеки вийшли на якісно новий рівень. "Ураження російської інфраструктури стали конвеєром. Одне за одним. Щоденно. Українська спецслужба раз за разом знаходить вразливі точки в логістиці російського паливно-енергетичного комплексу. Йдеться не лише про фізичні пошкодження конкретних об’єктів. Значно важливішими є накопичувальні економічні наслідки. Крім того, особливість сучасної дронової кампанії від СБУ полягає в тому, що її економічний ефект значно перевищує вартість самих засобів ураження", – підкреслює політолог.

"Дронові операції СБУ мають не лише військове, а й стратегічне значення. Вони збільшують навантаження на російський бюджет, формують додаткові незаплановані витрати та скорочують ресурсну базу для продовження війни. В росії вже публічно говорять про величезну дірку у бюджеті. І якщо така інтенсивність ударів від Служби буде зберігатись, то "діра" у фінансах рф буде зростати швидше, ніж кремль здатний її компенсувати за рахунок нафтогазових доходів та резервів", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тільки за останні дні СБУ уразила стратегічну російську НПЗ "Ярославль-3", газовий термінал у порту "Темрюк", важливий об’єкт радіоелектронної розвідки у Краснодарському краї та ключову нафтобазу у Армавірі.