Експерт про новий рівень ударів СБУ: "Найкраще ППО" більше не рятує москву

Нещодавні успішні удари дронів Служби безпеки України по московському регіону довели, що в росії більше не залишилось безпечних місць, а кремль не може прикрити навіть свою столицю.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що удари СБУ по москві та околицях свідчать про фундаментальні зміни у далекобійній війні.

"москва була не просто адміністративним центром, а символом абсолютної захищеності. Саме навколо столиці росія створила найбільш ешелоновану систему протиповітряної оборони у країні. Сам факт вдалих влучань дронів Служби в московському регіоні вже є стратегічним ударом по іміджу російської держави", – наголошує Черненко.

Політолог вважає, що СБУ успішно нав’язує росії невигідну для кремля модель війни.

"Новий голова СБУ Євгеній Хмара послідовно формує умови, за яких росія змушена буде або перекидати додаткові системи захисту до москви, або миритися зі зростанням вразливості стратегічних об’єктів навіть там, де раніше вони здавались повністю захищеними. Замість концентрації ресурсів на фронті, ворог змушений розтягувати ППО. Але і це не дає результату росіянам. Крім того, у довгій війні це виснажує не менш ефективно, ніж прямі втрати на полі бою", – акцентує екснардеп.

"Удари по НПЗ – це не просто створення локальних пожеж, а атака на логістику війни. Нафтова інфраструктура залишається одним із ключових джерел доходів федерального бюджету. Ще важливішими є атаки на підприємства ВПК, зокрема на виробників мікроелектроніки. Навіть часткове порушення виробництва компонентів для ракет, дронів чи систем зв’язку має довгострокові наслідки", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у московській області.