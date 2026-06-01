Дроны СБУ сделали огромную дыру в российском бюджете – эксперт

Служба безопасности Украины теперь бьет по важным объектам на территории рф в ежедневном режиме. Это уже привело к огромным потерям российского бюджета, которые враг не знает, как покрыть. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт напоминает, что 1 июня ровно год легендарной операции СБУ "Паутина". "Операция не имела аналогов в мире. А россияне именно с этого момента поняли: СБУ достанет их везде. В рф больше нет недоступных для Службы мест. За один день год назад россияне потеряли авиации на сумму 7 миллиардов долларов. Но за прошедший год рф потеряла еще больше", - акцентирует политолог.

Курпас отмечает, что за последнее время дроновые атаки от Службы безопасности вышли на качественно новый уровень. "Поражение российской инфраструктуры стали конвейером. Одно за другим. Ежедневно. Украинская спецслужба то и дело находит уязвимые точки в логистике российского топливно-энергетического комплекса. Речь идет не только о физических повреждениях конкретных объектов. Гораздо важнее накопительные экономические последствия. Кроме того, особенность современной дроновой кампании от СБУ состоит в том, что ее экономический эффект значительно превышает стоимость самих способов поражения", – подчеркивает политолог.

"Дроновые операции СБУ имеют не только военное, но и стратегическое значение. Они увеличивают нагрузку на российский бюджет, формируют дополнительные незапланированные расходы и сокращают ресурсную базу для продолжения войны. В россии уже публично говорят об огромной дыре в бюджете. И если такая интенсивность ударов от Службы будет сохраняться, то "дыра" в финансах рф будет расти быстрее, чем кремль способен ее компенсировать за счет нефтегазовых доходов и резервов", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что только в последние дни СБУ поразила стратегическую российскую НПЗ "Ярославль-3", газовый терминал в порту "Темрюк", важный объект радиоэлектронной разведки в Краснодарском крае и ключевую нефтебазу в Армавире.