Производитель наземных роботов для ВСУ выходит на рынок стран НАТО

Украинская компания "Роботизированные комплексы", специализирующаяся на производстве наземных роботизированных платформ военного назначения, начала сотрудничество с литовским Baltic Institute of Advanced Technology. Стороны планируют создать производственную базу в Литве для выпуска наземных дронов для нужд Украины и рынка НАТО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Dev.

Наземные дроны начнут производить в стране НАТО

Партнерство предусматривает налаживание выпуска наземных роботизированных комплексов для нужд Украины с последующей адаптацией этой техники к стандартам НАТО. Ожидается, что проект поможет расширить производственные возможности для сил обороны Украины и будет способствовать выходу украинских оборонных разработок на рынки стран Альянса.

Соответствующий протокол о сотрудничестве подписали генеральный директор компании "Роботизированные комплексы" Игорь Чайковский и директор Baltic Institute of Advanced Technology Томас Жаландаускас на форуме NATO-Ukraine Defence Innovators Forum 2026, который состоялся 1–2 июня в Вильнюсе.

На первом этапе стороны оценят возможность создания совместного предприятия, подготовят бизнес-план, будут искать инвесторов и производственных партнеров, а также разработают регуляторные, юридические и экспортные аспекты будущего производства.

В рамках сотрудничества планируется совместить украинский опыт использования роботизированных систем в боевых условиях с возможностями литовской оборонной индустрии. Стороны также намерены сотрудничать с вооруженными силами Литвы, Союзом стрелков Литвы и другими оборонными структурами для проведения испытаний, подготовки операторов и отработки сценариев применения наземных роботизированных комплексов.

Особое внимание будет уделено адаптации украинских платформ к стандартам НАТО, интеграции новых технологических решений и созданию специализированных модификаций для нужд стран Альянса.

По словам основателя и генерального директора «Роботизированных Комплексов» Игоря Чайковского, сотрудничество с литовскими партнерами открывает возможности масштабирования производства и дальнейшего развития украинских роботизированных систем на международном рынке.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.