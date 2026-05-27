Минобороны выделило 5 млрд грн на удары по тылу РФ

оружие
ВСУ резко усилили уничтожение логистики россиян / Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Программа ударов по тылу врага

Главная цель программы – усилить давление на российскую армию и усложнить ей проведение активных штурмовых действий.

В Минобороны отмечают, что последние месяцы Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте, а потери российских войск во время наступлений существенно выросли. Если в октябре россияне теряли 67 военных на каждый квадратный километр продвижения, то в апреле этот показатель вырос до 179. В общей сложности армия РФ ежемесячно теряет более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными.

По данным ведомства, за последний период Украине удалось в четыре раза увеличить объемы уничтожения враждебной логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставок. В Минобороны подчеркивают, что рост ударов по тылу оказывает непосредственное влияние на уменьшение количества российских штурмов на линии боевого столкновения.

Одним из ключевых факторов этого называют масштабирование middle strike-способностей, а также технологическое преимущество Украины после отключения Starlink для российских сил.

В рамках первого этапа программы Минобороны вместе с Генеральным штабом уже выделили дополнительные 5 млрд. грн. на закупку современных средств middle strike для самых эффективных бригад и подразделений. Распределение средств будет происходить через систему "ЕБалы" - финансирование будут получать команды, которые демонстрируют лучшие результаты по уничтожению целей в тылу противника. Часть подразделений уже получила финансирование и приступила к закупкам.

Параллельно государство запускает централизованные тендеры на крупные партии таких средств. В Минобороны подчеркивают, что открытые конкурсы должны обеспечить скорейшее масштабирование производства, конкуренцию между производителями и прозрачное использование бюджетных средств.

Ожидается, что уже летом результаты новых закупок будут заметны на фронте, а российские войска потеряют чувство безопасности даже в глубоком тылу.

Напомним, в России заявляют, что украинские удары по энергетическим объектам создают угрозу экономическим интересам страны.

Автор:
Ольга Опенько