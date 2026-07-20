Квоти ЄС вдарили по виробниках: експорт української молочної продукції впав на 23%

У червні 2026 року експорт української молочної продукції скоротився на 23% у натуральних обсягах, а грошова виручка впала на 31% відносно травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Головними причинами стали повернення тарифних квот з боку ЄС, падіння світових цін та складний механізм ліцензування. Водночас імпорт європейських сирів в Україну зріс на 72%.

Експорт молочної продукції

Відносно червня 2025 року обсяги експорту знизилися на 7%, а виручка — на 23%. Загалом у січні-червні 2026 року експорт становив 63,78 тис. т на суму $180,87 млн, що менше минулорічних показників на 10% в обсягах та на 20% у грошах.

Головними експортними категоріями у першому півріччі стали:

морозиво — 28%;

молоко та вершки згущені — 26%;

сири — 14%;

масло вершкове — 10%;

казеїн — 8%.

У червні 2026 року зафіксовано зростання експорту молока та вершків незгущених до 1,26 тис. т, кисломолочних продуктів до 656 т та морозива до 2,7 тис. т. Проте скоротилися поставки сиру до 1,08 тис. тонн, а також вершкового масла до 649 т. При цьому виручка від експорту масла впала на 83% порівняно з травнем.

"Вершкове масло та сухе молоко є основою молочного експорту України, але нереалізована молочна продукція накопичується на складах. Ринок не встигає поглинати значні обсяги вершкового масла", — зазначають в АВМ.

Накопиченню масла на складах сприяє низький попит в Азії та Африці, де молочні жири конкурують із рослинними аналогами, а також складний механізм ліцензування ЄС із необхідністю внесення фінансового депозиту.

Водночас довгостроковий експорт морозива до ЄС порівняно з 2016 роком збільшився в натуральному вимірі майже в 100 разів після запровадження зони вільної торгівлі.

Імпорт молочних продуктів

Паралельно в червні Україна збільшила імпорт молочних продуктів до 8,68 тис. т, що на 72% більше показника травня 2026 року та на 95% більше червня 2025 року. За пів року імпорт склав 39,17 тис. т на суму $182,78 млн.

експорт молочних продуктів

Частка сирів в імпорті становить 60%, а основним постачальником є Польща. Значні обсяги також надходять із Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії.

Європейські виробники мають цінову перевагу через зниження вартості сировини в ЄС на початку літа, внаслідок чого українські напівтверді сири програють конкуренцію на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялося, що у липні ситуація на українському ринку вершкового масла не покращилася. Пропозиція продукції й надалі перевищує попит, можливості для збуту надлишків залишаються обмеженими, а ціни — низькими.