Квоты ЕС ударили по производителям: экспорт украинской молочной продукции упал на 23%

В июне 2026 года экспорт украинской молочной продукции сократился на 23% в натуральных объемах, а денежная выручка упала на 31% по отношению к маю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Главными причинами стали возврат тарифных квот со стороны ЕС, падение мировых цен и сложный механизм лицензирования. В то же время импорт европейских сыров в Украину вырос на 72%.

Экспорт молочной продукции

По отношению к июню 2025 года объемы экспорта снизились на 7%, а выручка — на 23%. В январе-июне 2026 года экспорт составил 63,78 тыс. т на сумму $180,87 млн, что меньше прошлогодних показателей на 10% в объемах и на 20% в деньгах.

Главными экспортными категориями в первом полугодии стали:

мороженое – 28%;

молоко и сливки сгущены - 26%;

сыры – 14%;

масло сливочное – 10%;

казеин – 8%.

В июне 2026 года зафиксирован рост экспорта молока и сливок несгущенных до 1,26 тыс. т, кисломолочных продуктов до 656 т и мороженого до 2,7 тыс. т. Однако сократились поставки сыра до 1,08 тыс. тонн , а также сливочного масла до 649 тонн .

"Сливочное масло и сухое молоко являются основой молочного экспорта Украины, но нереализованная молочная продукция накапливается на складах. Рынок не успевает поглощать значительные объемы сливочного масла" , - отмечают в АВМ .

Накоплению масла на складах способствует низкий спрос в Азии и Африке, где молочные жиры соперничают с растительными аналогами, а также сложный механизм лицензирования ЕС с необходимостью внесения финансового депозита.

В то же время, долгосрочный экспорт мороженого в ЕС по сравнению с 2016 годом увеличился в натуральном измерении почти в 100 раз после введения зоны свободной торговли.

Импорт молочных продуктов

Параллельно в июне Украина увеличила импорт молочных продуктов до 8,68 тыс. т, что на 72% больше показателя мая 2026 года и на 95% больше июня 2025 года. За полгода импорт составил 39,17 тыс. т на сумму $182,78 млн.

экспорт молочных продуктов

Доля сыров в импорте составляет 60%, а основным поставщиком является Польша. Значительные объемы поступают также из Германии, Нидерландов, Латвии и Чехии.

Европейские производители имеют ценовое преимущество из-за снижения стоимости сырья в ЕС в начале лета, в результате чего украинские полутвердые сыры проигрывают конкуренцию на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что в июле ситуация на украинском рынке сливочного масла не улучшилась. Предложение продукции продолжает превышать спрос, возможности для сбыта излишков остаются ограниченными, а цены — низкими.