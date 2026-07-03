Украина планирует экспортировать молочную продукцию и яйца в Индию

Украина активизировала переговоры с Индией по открытию рынка для отечественной молочной и яичной продукции. В ходе встречи представителей Госпродпотребслужбы с индийской стороной обсудили завершение необходимых ветеринарных и санитарных процедур, а также перспективы экспорта мяса птицы и свинины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Правительственного портала.

Индия может открыться для молочки и яиц

Речь также шла о согласовании сертификата на экспорт рептилий и амфибий.

Отдельно украинская сторона подняла вопрос экспорта мяса птицы, свинины и продукции из них. Процедуры открытия этого рынка были начаты еще в 2020-2021 годах, однако до сих пор не завершены. Индия пообещала дополнительно разработать вопросы, выяснить причины задержки и определить дальнейшие шаги.

В то же время, представители Индии выразили заинтересованность в открытии украинского рынка для мяса буйволов и молочной продукции. Украинская сторона отметила, что это зависит от эпизоотической ситуации и распространения ящура. Кроме того, стороны обсудили взаимное открытие рынков продукции птицеводства и яиц.

Индонезия: молочная продукция и сертификация "Халяль"

В ходе встречи с индонезийской стороной украинская делегация призвала завершить аккредитацию трех украинских предприятий, планирующих экспортировать молочную продукцию в Индонезию. Несмотря на выполнение всех требований и проведение необходимых платежей, процесс до сих пор не завершен.

Также стороны обсудили вопросы признания украинского центра сертификации "Халяль". Без этого индонезийская сторона не может рассматривать документы по открытию рынка для украинского мяса птицы, говядины, яиц, рыбы, рыбной продукции и кормов для домашних животных.

Таиланд: переговоры возобновят

С представителями Таиланда обсудили открытие рынка для украинских яиц, яичных продуктов, рыбной продукции, протеинов, жиров и муки животного происхождения.

В ходе переговоров выяснилось, что часть документов, поданных Украиной несколько лет назад, больше не в работе. Стороны договорились обновить пакет документов, повторно предоставить его и провести отдельную онлайн-встречу для согласования дальнейших шагов.

По словам главы Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука, открытие новых рынков является системной работой, требующей постоянного диалога между компетентными органами разных стран. Достигнутые договоренности должны способствовать дальнейшему расширению экспорта украинской продукции в страны Азии.

Заметим, Украина экспортирует больше зерна, несмотря на неурожай. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн. тонн — до отметки 23 млн. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн. тонн.