Индия впервые за четыре года приступила к экспорту пшеницы: 22 000 тонн уже отгрузили в ОАЭ

Индийские трейдеры впервые за последние четыре года приступили к поставкам пшеницы на международный рынок. Конгломерат потребительских товаров ITC приступил к загрузке 22 000 метрических тонн зерна в порту Кандла для отправки в Объединенные Арабские Эмираты. Стоимость сделки составила около 275 долларов за тонну на условиях франкоборта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Предпосылки и объемы экспорта

Индия является вторым по величине производителем пшеницы в мире. В 2022 году правительство страны ввело запрет на экспорт из-за сильной жары, которая уничтожила значительную часть урожая и истощила запасы. Ограничения действовали в течение 2023 и 2024 годов, однако благоприятная погода в прошлом сезоне позволила восстановить государственные резервы.

В 2026 году правительство премьер-министра Нарендры Моди предоставило разрешения на вывоз зерна: сначала было разрешено экспорт 2,5 млн тонн пшеницы, а впоследствии правительство добавило квоту еще на 2,5 млн тонн.

Конкурентоспособность на мировом рынке

Несмотря на возобновление экспорта, индийское зерно остается дороже предложений конкурентов. Стоимость поставок из Австралии и Черноморского региона составляет около 290–300 долларов за тонну, включая страхование и фрахт. Индийская продукция дороже на мировых рынках не менее 20 долларов за тонну.

Основными факторами, делающими индийскую пшеницу привлекательной для определенных покупателей, являются:

скорость логистики – срок поставки составляет от 30 до 45 дней;

рост стоимости перевозок в других регионах из-за конфликта с Ираном;

наличие стабильных ставок фрахта в портах Индии

Трейдеры отмечают, что "только покупатели с немедленным дефицитом поставок, вероятно, обратятся к индийской пшенице, тогда как имеющие достаточные запасы австралийской, аргентинской или черноморской пшеницы, сочтут ее менее привлекательной учитывая относительно более высокие цены".

Всплеск экспорта в ближайшее время не прогнозируется, поскольку внутренние цены в Индии выросли из-за повреждений части нового урожая.

Справочно

Франко-борт (FOB – Free on Board) – это термин международных коммерческих условий Инкотермс для морского или внутреннего водного транспорта. Он означает, что продавец выполняет свои обязательства и передает риски покупателю в момент погрузки товара на борт судна в определенном

Агроэкспорт Украины

В апреле 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн т. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего пшеницы , занявшей 32% в структуре экспорта АПК.

Ранее сообщалось, что мировое производство зерновых культур в текущем сезоне готовится установить абсолютный рекорд. По новым оценкам аналитиков Международного совета по зерну (IGC), глобальный урожай может составить 2,474 млрд тонн.