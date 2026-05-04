Індія вперше за чотири роки розпочала експорт пшениці: 22 000 тонн вже відвантажили до ОАЕ

Індійські трейдери вперше за останні чотири роки розпочали поставки пшениці на міжнародний ринок. Конгломерат споживчих товарів ITC розпочав завантаження 22 000 метричних тонн зерна в порту Кандла для відправки до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вартість угоди склала близько 275 доларів за тонну на умовах франко-борт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Передумови та обсяги експорту

Індія є другим за величиною виробником пшениці у світі. У 2022 році уряд країни запровадив заборону на експорт через сильну спеку, яка знищила значну частину врожаю та виснажила запаси. Обмеження діяли протягом 2023 та 2024 років, проте сприятлива погода минулого сезону дозволила відновити державні резерви.

У 2026 році уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді надав дозволи на вивезення зерна: спочатку було дозволено експорт 2,5 млн тонн пшениці, а згодом уряд додав квоту ще на 2,5 млн тонн.

Конкурентоспроможність на світовому ринку

Попри відновлення експорту, індійське зерно залишається дорожчим за пропозиції конкурентів. Вартість поставок з Австралії та Чорноморського регіону становить близько 290–300 доларів за тонну, включаючи страхування та фрахт. Індійська продукція дорожча на світових ринках щонайменше на 20 доларів за тонну.

Основними чинниками, що роблять індійську пшеницю привабливою для певних покупців, є:

швидкість логістики — термін поставки складає від 30 до 45 днів;

зростання вартості перевезень в інших регіонах через конфлікт з Іраном;

наявність стабільних ставок фрахту в портах Індії.

Трейдери зазначають, що "лише покупці з негайним дефіцитом поставок, ймовірно, звернуться до індійської пшениці, тоді як ті, хто має достатні запаси австралійської, аргентинської або чорноморської пшениці, вважатимуть її менш привабливою враховуючи відносно вищі ціни".

Сплеск експорту найближчим часом не прогнозується, оскільки внутрішні ціни в Індії зросли через пошкодження частини нового врожаю.

Довідково

Франко-борт (FOB — Free on Board) — це термін міжнародних комерційних умов Інкотермс для морського або внутрішнього водного транспорту. Він означає, що продавець виконує свої зобов'язання та передає ризики покупцеві в момент завантаження товару на борт судна у визначеному

Агроекспорт України

У квітні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,7 млн т. Цей показник на 2,8% перевищує дані попереднього місяця. Основним фактором зростання стала активізація відвантажень зернових культур, передусім пшениці, яка зайняла 32% у структурі експорту АПК.

Раніше повідомлялося, що світове виробництво зернових культур у поточному сезоні готується встановити абсолютний рекорд. За новими оцінками аналітиків Міжнародної ради із зерна (IGC), глобальний врожай може сягнути 2,474 млрд тонн.