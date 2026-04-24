Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рекордні показники: у 2026 році прогнозують збільшення світового виробництва та експорту зерна

пшениця
Виробництво зернових у 2026 році сягне історичного максимуму / Depositphotos

Світове виробництво зернових культур у поточному сезоні готується встановити абсолютний рекорд. За новими оцінками аналітиків Міжнародної ради із зерна (IGC), глобальний врожай може сягнути 2,474 млрд тонн. 

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Цей показник значно перевищує результати минулого року та навіть березневі очікування експертів.

Головним рушієм такого зростання став небувалий врожай кукурудзи в Аргентині, де очікують зібрати рекордні 63 млн тонн.

Водночас оцінка світового споживання зернових знизилася на 1 млн тонн порівняно з березневим звітом, при цьому зниження показника використання пшениці в продовольчих цілях (Індія) більш ніж компенсує підвищений прогноз щодо використання кукурудзи в кормових цілях.

Через більшу пропозицію та менше споживання показник кінцевих запасів підвищено на 6 млн тонн, до 638 ​​млн тонн.

За даними аналітиків, світовий ринок зерна стає більш активним: прогноз глобальної торгівлі на сезон 2025/26 підвищили до 451 млн тонн.

Це на 27 млн тонн більше, ніж минулого сезону. Країни активніше обмінюються продовольством, що зумовлено надлишком продукції у великих країнах-експортерах та потребами країн, що розвиваються. 

Раніше повідомлялося, що україна, один із ключових світових експортерів, у маркетинговому році (з липня 2025 року по червень 2026 року) не планує запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці. Очікується, що експорт пшениці досягне близько 17 мільйонів тонн.

Автор:
Тетяна Бесараб