Рекордні показники: у 2026 році прогнозують збільшення світового виробництва та експорту зерна

Світове виробництво зернових культур у поточному сезоні готується встановити абсолютний рекорд. За новими оцінками аналітиків Міжнародної ради із зерна (IGC), глобальний врожай може сягнути 2,474 млрд тонн.

Цей показник значно перевищує результати минулого року та навіть березневі очікування експертів.

Головним рушієм такого зростання став небувалий врожай кукурудзи в Аргентині, де очікують зібрати рекордні 63 млн тонн.

Водночас оцінка світового споживання зернових знизилася на 1 млн тонн порівняно з березневим звітом, при цьому зниження показника використання пшениці в продовольчих цілях (Індія) більш ніж компенсує підвищений прогноз щодо використання кукурудзи в кормових цілях.

Через більшу пропозицію та менше споживання показник кінцевих запасів підвищено на 6 млн тонн, до 638 ​​млн тонн.

За даними аналітиків, світовий ринок зерна стає більш активним: прогноз глобальної торгівлі на сезон 2025/26 підвищили до 451 млн тонн.

Це на 27 млн тонн більше, ніж минулого сезону. Країни активніше обмінюються продовольством, що зумовлено надлишком продукції у великих країнах-експортерах та потребами країн, що розвиваються.

Раніше повідомлялося, що україна, один із ключових світових експортерів, у маркетинговому році (з липня 2025 року по червень 2026 року) не планує запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці. Очікується, що експорт пшениці досягне близько 17 мільйонів тонн.