Ціни на пшеницю в Україні тримаються попри тиск експорту: яка вартість

Ціни на пшеницю в Україні залишаються відносно стабільними, попри тиск з боку експортного ринку та зниження попиту з боку трейдерів. Ринок утримує обмежена пропозиція зерна від аграріїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Попри знижувальну динаміку на експортному ринку, внутрішні ціни утримуються через обмежену пропозицію зерна з боку аграріїв. 

Переробники продовжують активно закуповувати пшеницю, однак не всі готові платити максимальні ціни. Водночас попит з боку трейдерів дещо знизився, що також стримує ринок.

Зниження цін на експорті чинить тиск на внутрішній ринок, однак дефіцит пропозиції не дає цінам суттєво просідати.

Зараз ціни такі:

  • пшениця 2 класу — 9700–11000 грн/т (СРТ)
  • фуражна пшениця — 9000–10400 грн/т (СРТ)

У портах України ціни становлять:

  • продовольча пшениця — 215–222 USD/т (СРТ-порт)
  • фуражна — 209–217 USD/т (СРТ-порт)

Нагадаємо, на світовому ринку ціни на пшеницю демонструють зростання: за тиждень котирування піднялися майже на 5% на тлі посухи та дефіциту добрив, що посилює ризики для майбутнього врожаю. 

Автор:
Лариса Крупко