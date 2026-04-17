Ціни на пшеницю зросли на 5% за тиждень через посуху та дефіцит добрив

Світові ціни на пшеницю рекордно зросли за останні два місяці. Головними чинниками подорожчання стали несприятлива погода та дефіцит добрив, спричинений війною в Ірані, що посилило побоювання щодо стабільності майбутніх поставок.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Найактивніші контракти на пшеницю на Чиказькій торговій біржі мали зрости майже на 5% за тиждень, що стане найбільшим подібним стрибком з лютого.

Твердий червоний озимий сорт продовжив зростання, досягши найвищого рівня з червня 2024 року.

Вплив погодних факторів

Синоптики прогнозують збереження посухи в основних районах Великих рівнин США. Схожа ситуація спостерігається в Австралії, де тривалий дефіцит опадів негативно впливає на обсяги посівних площ.

За даними аналітичної служби Vaisala XWeather, посушлива погода також охопила частину Європи та Чорноморського регіону.

Експерти зазначають, що очікуване природне явище Ель-Ніньо створює додаткові ризики для майбутнього врожаю в Південній півкулі.

Дефіцит ресурсів та енергетична криза

Поряд із кліматичними викликами, на ринок тисне обмежене постачання добрив та палива. Ситуація безпосередньо пов'язана з воєнними діями в Ірані та блокадою Ормузької протоки, яка триває вже сьомий тиждень.

Попри оптимістичні заяви Дональда Трампа про можливе припинення вогню, транспортний коридор залишається закритим.

Це провокує глобальну кризу ресурсів, необхідних для сільськогосподарського виробництва, особливо в Австралії та Аргентині.

Прогнози та обмеження ринку

Аналітики Bloomberg припускають, що посівні площі пшениці в Австралії в сезоні 2026/27 років можуть скоротитися до семирічного мінімуму.

Водночас стратеги Cornucopia Agri Analytics зазначають, що подальше зростання цін може бути стримане наявними світовими запасами зерна.

На суміжних ринках спостерігається інша тенденція: ф'ючерси на пальмову олію на біржі в Малайзії знижуються через падіння попиту з боку Індії та обмежений доступ до ринків Близького Сходу.

Нагадаємо, зернова біржа повідомляла, що на тлі сезонного підвищення попиту та обмеженого експорту ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати - експортні закупівельні ціни досягають 10900–11100 грн/т для продовольчої пшениці.