Цены на пшеницу выросли на 5% за неделю из-за засухи и дефицита удобрений

пшеница
Пшеница демонстрирует рекордный рост / Depositphotos

Мировые цены на пшеницу рекордно выросли за последние два месяца. Главными факторами удорожания стали неблагоприятная погода и дефицит удобрений, вызванный войной в Иране, что усилило опасения стабильности будущих поставок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Самые активные контракты на пшеницу на Чикагской торговой бирже должны вырасти почти на 5% за неделю, что станет самым подобным скачком с февраля.

Твердый красный озимый сорт продолжил рост, достигнув самого высокого уровня с июня 2024 года.

Влияние погодных факторов

Синоптики прогнозируют сохранение засухи в основных районах Великих равнин США. Похожая ситуация наблюдается в Австралии, где длительный дефицит осадков отрицательно сказывается на объемах посевных площадей.

По данным аналитической службы Vaisala XWeather, засушливая погода также охватила часть Европы и Черноморского региона.

Эксперты отмечают, что ожидаемое природное явление Эль-Ниньо создает дополнительные риски для будущего урожая в Южном полушарии.

Дефицит ресурсов и энергетический кризис

Наряду с климатическими вызовами, на рынок давит ограниченные поставки удобрений и топлива. Ситуация напрямую связана с военными действиями в Иране и блокадой Ормузского пролива, которая длится уже седьмую неделю.

Несмотря на оптимистические заявления Дональда Трампа о возможном прекращении огня, транспортный коридор остается закрытым.

Это провоцирует глобальный кризис ресурсов, необходимых для сельскохозяйственного производства, особенно Австралии и Аргентине.

Прогнозы и ограничение рынка

Аналитики Bloomberg предполагают, что посевные площади пшеницы в Австралии в сезоне 2026/27 годов могут сократиться до семилетнего минимума.

В то же время стратеги Cornucopia Agri Analytics отмечают, что дальнейший рост цен может быть сдержан существующими мировыми запасами зерна.

На смежных рынках наблюдается другая тенденция: фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии снижаются из-за падения спроса со стороны Индии и ограниченного доступа к рынкам Ближнего Востока.

Напомним, зерновая биржа сообщала, что на фоне сезонного повышения спроса и ограниченного экспорта цены на пшеницу в Украине продолжают расти – экспортные закупочные цены достигают 10900–11100 грн/т для продовольственной пшеницы.

Автор:
Татьяна Бессараб