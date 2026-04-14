США снизили прогноз экспорта украинской пшеницы: на сколько

Департамент сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует снижение экспорта украинской пшеницы до 12,5 млн. тонн, что на 1 млн. тонн меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил " Украинский клуб аграрного бизнеса " (УКАБ).

Основные показатели

Согласно обновленному прогнозу Департамента сельского хозяйства США (USDA), в 2026/26 маркетингового года (МР) показатели Украины по объемам производства пшеницы и кукурузы остаются на постоянном уровне 24,0 млн т и 30,7 млн т соответственно.

"При этом объемы экспорта кукурузы стали – 22,0 млн т, а пшеницы сократились на 1,0 млн т до 12,5 млн т", – говорится в прогнозе USDA.

Прогноз мирового рынка пшеницы

Обновленный прогноз мирового рынка пшеницы на 2025/26 МГ предполагает увеличение объемов производства, снижение потребления и объемов торговли, рост конечных запасов, пишет УКАБ.

Прогноз мирового производства пшеницы в 2025/26 МГ вырос на 2,0 млн т - до 844,2 млн т.

• ЕС (+1,1 млн т до 145,1 млн т);

• Россия (+0,8 млн т до 90,3 млн т).

Мировое потребление в 2025/26 МГ снижено на 4,7 млн т до 820,1 млн, преимущественно из-за уменьшения потребления в пищевой, семенной и промышленной отраслях в Индии.

Прогноз мировой торговли снизился на 0,3 млн т - до 221,9 млн т. Это произошло из-за:

• сокращение экспорта из Украины (-1,0 млн т до 12,5 млн т);

• Австралии (-0,5 млн т до 27,0 млн т);

• Бразилии (-0,2 млн т до 2,1 млн т).

В то же время частично это было компенсировано ростом экспорта из:

• России (+1,0 млн т до 44,5 млн т);

• Казахстана (+0,5 млн т до 11,0 млн т).

Прогнозируемые мировые конечные запасы на 2025/26 МГ повышены на 6,2 млн т до 283,1 млн т, что на 24 млн т или 9% больше, чем в прошлом году. Большую часть роста запасов в этом месяце обеспечивают:

⦁ Индия;

⦁ Украина;

⦁ ЕС;

⦁ Австралия;

⦁ Бангладэш.

Прогноз мирового рынка кукурузы

Обновленный прогноз мирового рынка кукурузы на 2025/26 МГ предполагает увеличение объемов производства, объемов торговли и конечных запасов.

Прогноз мирового производства кукурузы на 2025/26 МГ вырос на 3,6 млн т - до 1 301,1 млн т. Изменения произошли за счет:

• Индии;

• Южной Африки (+0,8 млн т до 17,3 млн т);

• Индонезии;

• России (+0,3 млн т до 14,8 млн т).

В то же время рост частично компенсируется снижением производства в Уругвае.

Прогноз мирового экспорта кукурузы в 2025/26 МГ повышен на 0,4 млн т до 207,3 млн т. Основные изменения в мировой торговле на 2025/26 МГ включают повышение прогнозируемого экспорта кукурузы из Индии, России и Южной Африки, что компенсируется сокращением экспорта из Пакистана.

Прогнозируемые конечные запасы кукурузы в 2025/26 МГ оцениваются на уровне 294,8 млн т, что на 2,1 млн т больше показателя предыдущего месяца.

Зерновая биржа сообщала, что на фоне сезонного повышения спроса и ограниченного экспорта цены на пшеницу в Украине продолжают расти – экспортные закупочные цены достигают 10900–11100 грн/т для продовольственной пшеницы.