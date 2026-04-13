От пшеницы до овощей и арбузов: как война изменяет структуру посевов в Херсонской области

Аграрии деоккупированной Херсонской области вынуждены адаптировать свое производство к экстремальным условиям прифронтовой зоны. Постоянные атаки вражеских дронов и уничтожение Каховской ГЭС радикально изменили перечень выращиваемых сегодня в регионе культур.

Как информирует Delo.ua, об этом в эфире "Вверх" сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонской области Виктор Гордиенко.

Почему фермеры отказываются от зерновых

Главным врагом пшеничных полей стали дроны-поджигатели. Пшеница легко занимается и может выгореть дотла за считанные минуты. Поэтому в 40-километровой зоне от Днепра аграрии переходят на:

Рапс и подсолнечник: эти культуры менее уязвимы к пожарам, что позволяет сохранить урожай даже при обстреле.

Овощеводство: хозяйства активно возвращаются к выращиванию овощей, используя воду из Ингульца и устанавливая автономные станции насоса. Государство поддерживает это направление, компенсируя до 80% затрат системы орошения.

Бахчевые: в этом году арбузами и дынями планируют засеять около 2 тысяч гектаров.

Вызовы посевной 2026

Несмотря на адаптацию, условия остаются критическими. Кроме минной опасности фермеры сталкиваются с охотой БпЛА на сельхозтехнику и людей. Экономическая ситуация также сложна: рост цен на горючее и удобрения накладывается на финансовые потери уничтоженного прошлого года урожая.

Общая посевная площадь в области на 2026 год прогнозируется на уровне 252,9 тысяч гектаров, из которых более половины (140,9 тыс. га) все же займут зерновые и зернобобовые.

Напомним, по состоянию на начало апреля в Украине уже засеяно 14% прогнозируемых площадей зерновых. Наиболее активно работы продолжаются в южных и центральных регионах, где аграрии пытаются максимально использовать весеннюю влагу.