Від пшениці до овочів та кавунів: як війна змінює структуру посівів на Херсонщині

Як війна змінює структуру посівів на Херсонщині / unspalsh

Аграрії деокупованої Херсонщини змушені адаптувати своє виробництво до екстремальних умов прифронтової зони. Постійні атаки ворожих дронів та знищення Каховської ГЕС радикально змінили перелік культур, які сьогодні вирощують у регіоні.

Як повідомляє Delo.ua, про це в ефірі "Вгору" повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко.

Чому фермери відмовляються від зернових

Головним ворогом пшеничних полів стали дрони-палії. Пшениця легко займається і може вигоріти вщент за лічені хвилини. Через це в 40-кілометровій зоні від Дніпра аграрії переходять на:

  • Ріпак та соняшник: ці культури менш вразливі до пожеж, що дозволяє зберегти врожай навіть під час обстрілів.
  • Овочівництво: господарства активно повертаються до вирощування овочів, використовуючи воду з Інгульця та встановлюючи автономні помпові станції. Держава підтримує цей напрям, компенсуючи до 80% витрат на системи зрошення.
  • Баштанні: цьогоріч кавунами та динями планують засіяти близько 2 тисяч гектарів.

Виклики посівної 2026

Попри адаптацію, умови залишаються критичними. Окрім мінної небезпеки, фермери стикаються з полюванням БпЛА на сільгосптехніку та людей. Економічна ситуація також складна: зростання цін на пальне та добрива накладається на фінансові втрати від знищеного минулого року врожаю.

Загальна посівна площа в області на 2026 рік прогнозується на рівні 252,9 тисячі гектарів, з яких понад половину (140,9 тис. га) все ж займуть зернові та зернобобові.

Нагадаємо, станом на початок квітня в Україні вже засіяно 14% прогнозованих площ зернових. Найбільш активно роботи тривають у південних та центральних регіонах, де аграрії намагаються максимально використати весняну вологу.

Автор:
Максим Кольц