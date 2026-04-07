Цены на пшеницу: рост в Украине и падение в США на фоне осадков

На фоне сезонного повышения спроса и ограниченного экспорта цены на пшеницу в Украине продолжают расти – экспортные закупочные цены достигают 10900–11100 грн/т для продовольственной пшеницы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зерновой биржи.

Цены на пшеницу

Мировые рынки пшеницы остаются стабильными, несмотря на продолжающуюся войну с Ираном. Стоимость доставки сводит на нет рост цен в странах-импортерах, пока не увеличивающих закупки.

В США котировки пшеницы за последнюю неделю снизились на 1–3% из-за продолжающихся сильных осадков. Состояние посевов озимой пшеницы остается хуже, чем в прошлом году: только 35% площадей находятся в хорошем или отличном состоянии, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 48%, а аналитики ожидали 42%. Яровая пшеница засеяна на 2% запланированных площадей, что соответствует уровню прошлого года. Майские фьючерсы показали снижение: SRW-пшеница в Чикаго – до $218,7/т, HRW в Канзас-Сити – до $223,5/т, HRS в Миннеаполисе – до $237,2/т, а на Euronext в Париже – до €202,5/т ($2).

Впервые почти за четыре года хедж-фонды находятся преимущественно в длинных позициях, ожидая роста цен из-за засухи в США и дефицита удобрений и топлива на фоне войны на Ближнем Востоке. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, в течение 25-31 марта количество длинных позиций в Чикаго превысило короткие на 8641 контрактов.

В Украине сезонное увеличение предложения пшеницы компенсируется ростом спроса от трейдеров, что поддерживает цены. Продовольственная пшеница подорожала на 50–100 грн/т до 10 900–11 100 грн/т ($221–224/т), фуражная – до 10 700–10 800 грн/т ($214–216/т) с доставкой в черноморские порты.

Обстрелы портовой инфраструктуры тормозят подход и погрузку судов, замедляя выгрузку зерна из вагонов, из-за чего некоторые трейдеры сокращают закупки. Блокировка Персидского залива также привела к значительному падению экспортного спроса на украинскую пшеницу.

Аналитики отмечают, что в случае отсутствия быстрого мирного соглашения между США и Ираном, продолжающийся уже 39 дней американо-израильский конфликт может затянуться, что дополнительно повысит цены на нефть, зерно и другие сельскохозяйственные продукты.

Добавим, что из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн.