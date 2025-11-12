Российская пшеница дешевеет: цены вдвое ниже украинского

Средние цены на российскую пшеницу на прошлой неделе снизились на 150 руб. до 13700 руб/т (примерно $137), что является новым минимумом для текущего года и самым низким показателем с августа 2024 года. При этом цены на украинскую пшеницу составляют $218–223/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК-Информ".

Отмечается, что давление на цены оказывало высокое предложение нового урожая.

Так, в Приволжском федеральном округе цены на пшеницу снизились до 11500 руб/т, в Центральном – до 11950 руб/т (приблизительно $115). Для обоих регионов это самый низкий показатель с начала июля.

При этом, несмотря на высокое предложение пшеницы, спрос на него достаточно вял как со стороны местных потребителей, так и со стороны экспортеров. Продажа пшеницы при этом низкая.

Россия в октябре экспортировала 6,2 млн т пшеницы. В целом с начала маркетингового года, начавшегося в июле, экспорт российской пшеницы составил 18,2 млн т, что на 28% меньше, чем в прошлом.

За неделю в Украине экспортные цены на пшеницу выросли на 50 – 100 грн/т. С доставкой в черноморские порты продовольственная пшеница стоит 10550 – 10700 грн/т, а фуражная около 9900 – 10100 грн/т. При этом цены в валюте оставались стабильными: $218-223/т и $207-209/т соответственно.

То есть, украинская пшеница сейчас стоит почти вдвое дороже, чем российская.

Напомним, почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.