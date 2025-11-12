Запланована подія 2

Російська пшениця дешевшає: ціни вдвічі нижчі за українську

пшениця
Ціни на пшеницю в РФ оновили мінімум 2025 року / Freepik

Середні ціни на російську пшеницю минулого тижня знизилися на 150 руб., до 13700 руб/т (приблизно $137), що є новим мінімумом для поточного року і найнижчим показником із серпня 2024 року. При цьому ціни на українську пшеницю наразі становлять $218–223/т.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зазначається, що тиск на ціни чинила висока пропозиція нового врожаю.

Так, у Приволзькому федеральному окрузі ціни на пшеницю знизилися до 11500 руб/т, у Центральному – до 11950 руб/т (приблизно $115) . Для обох регіонів це найнижчий показник із початку липня.

При цьому, незважаючи на високу пропозицію пшениці, попит на неї досить млявий як з боку місцевих споживачів, так і з боку експортерів. Продаж пшениці при цьому низький.

Росія у жовтні експортувала 6,2 млн т пшениці. Загалом з початку маркетингового року, який розпочався в липні, експорт російської пшениці склав 18,2 млн т, що на 28% менше, ніж торік.

За тиждень в Україні експортні ціни на пшеницю зросли на 50 – 100 грн/т. З доставкою до чорноморських портів продовольча пшениця коштує 10550 – 10700 грн/т, а фуражна близько 9900 – 10100 грн/т. При цьому ціни у валюті залишалися стабільними: $218–223/т та $207–209/т відповідно.

Тобто українська пшениця наразі коштує майже вдвічі дорожче, ніж російська.

Нагадаємо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Автор:
Світлана Манько