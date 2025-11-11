В Україні спостерігається зростання цін на пшеницю: яка ситуація на світовому ринку зерна

За тиждень експортні ціни попиту на пшеницю зросли на 50 – 100 грн/т. З доставкою до чорноморських портів продовольча пшениця коштує 10550 – 10700 грн/т, а фуражна близько 9900 – 10100 грн/т. При цьому ціни у валюті залишалися стабільними: $218–223/т та $207–209/т відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Станом на 10 листопада, у 2025/26 маркетинговому році Україна експортувала 6,5 млн т пшениці, що на 26% поступається відповідному показнику минулого року (8,5 млн т).

Українська пшениця активно закуповується на міжнародних тендерах. Зокрема, єгипетська державна агенція Mostakbal Misr, що відповідає за імпорт зерна, законтрактувала близько 500 тис. т пшениці з країн Чорноморського регіону з поставкою у грудні та січні. Понад 130 тис. т з цього обсягу буде поставлено з України (для порівняння: 200 тис. т законтрактовано з РФ та 150 тис. т — з Болгарії).

Світовий ринок

На тлі зростання цін в Україні, світові біржові котирування на пшеницю знову перейшли до зниження.

Після двох тижнів активного зростання, ф’ючерси на пшеницю знизилися через новини про те, що Китай купив лише 120 тис. т американської пшениці, що трейдери розцінили як політичний крок.

Протягом тижня грудневі ф’ючерси знизилися:

SRW-пшениця в Чикаго — на 1,4% до $196,9/т;

HRW-пшениця в Канзас-Сіті — на 0,9% до $193,6/т;

пшениця на Euronext в Парижі — на 1,6% до $220,5/т.

Лише ф’ючерси на HRS-пшеницю в Міннеаполісі зросли на 0,8% до $207,3/т.

Інші ключові показники

Як зазначають фахівці, Росія активізувала експорт пшениці у жовтні, сягнувши 6,2 млн т. Загалом з початку МР експорт склав 18,2 млн т, що на 28% менше, ніж торік.

Експорт пшениці з США знизився за тиждень на 17% до 290,5 тис. т, але загалом у 2025/26 МР випереджає торішні темпи на 19,2%.

Крім того, компанія FLC, провідний південнокорейський виробник кормів для тварин, придбала 60 тис. т фуражної пшениці довільного походження за ціною $263/т C&F, що відповідає рівню $208–210/т з доставкою до чорноморських портів в Україні.

Прогноз

З огляду на початок збирання гарних врожаїв пшениці в Австралії та Аргентині, покупці активізують закупівлю зерна з цих регіонів. Під тиском значної пропозиції очікується зниження цін. У зв'язку з цим, на подальше зростання цін як у світі, так і в Україні, "не варто розраховувати".

Нагадаємо, станом на 7 листопада 2025 року ціни на продовольчу пшеницю 2-3 класу фіксувалися переважно в межах 9600 – 10800 грн/т СРТ, а ціни попиту на фуражну кукурудзу зросли до 8700 – 9800 грн/т СРТ.