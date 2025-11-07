Ціни на пшеницю та кукурудзу продовжують зростати через активний попит та обмежену пропозицію

Поточного тижня в Україні спостерігається подальше підвищення цін на ринку зернових. Станом на 7 листопада 2025 року ціни на продовольчу пшеницю 2-3 класу фіксуються переважно в межах 9600 – 10800 грн/т СРТ, а ціни попиту на фуражну кукурудзу зросли до 8700 – 9800 грн/т СРТ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "АПК Інформ".

Ціни на пшеницю

За тиждень ціни на продовольчу пшеницю 2-го та 3-го класів зросли ще на 100–200 грн/т. Пшениця 2 класу на 7 листопада фіксується переважно в межах 9800 – 10800 грн/т СРТ, а 3 класу — 9600 – 10600 грн/т СРТ. Активний попит переробників та недостатня пропозиція зернової з боку сільгоспвиробників залишаються головними чинниками, що підтримують висхідний ціновий тренд.

Ціни на фуражну кукурудзу

На ринку фуражної кукурудзи також спостерігається подальше зростання цін. Станом на кінець поточного тижня ціни попиту зросли на 100 – 200 грн/т порівняно з минулим тижнем. Підтримку цінам надає не лише активний попит більшості споживачів та позитивна динаміка експорту, але й складнощі з логістикою та відставання збиральної кампанії через дощі в деяких регіонах країни. Ці фактори спільно впливають на подальше підвищення цін.

Нагадаємо, на тлі зростання світового експортного попиту та курсу долара відносно гривні, експортні ціни попиту на пшеницю в Україні за минулий тиждень зросли на 50–100 грн/т.

Крім того спостерігається стійке підвищення закупівельних цін на фуражну кукурудзу. Ціни попиту в портах Великої Одеси зросли в середньому на $2/т і станом на 30 жовтня 2025 року фіксувалися в межах $200-$210/т CPT-порт