Цены на пшеницу и кукурузу продолжают расти из-за активного спроса и ограниченного предложения.

На текущей неделе в Украине наблюдается дальнейшее повышение цен на рынке зерновых. По состоянию на 7 ноября 2025 года цены на продовольственную пшеницу 2-3 класса фиксируются преимущественно в пределах 9600 – 10800 грн/т СРТ, а цены спроса на фуражную кукурузу выросли до 8700 – 9800 грн/т СРТ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "АПК Информ".

Цены на пшеницу

За неделю цены на продовольственную пшеницу 2-го и 3-го классов выросли еще на 100–200 грн/т. Пшеница 2 класса на 7 ноября фиксируется преимущественно в пределах 9800 – 10800 грн/т СРТ, а 3 класса – 9600 – 10600 грн/т СРТ. Активный спрос переработчиков и недостаточное предложение зерновой со стороны сельхозпроизводителей остаются главными факторами, поддерживающими восходящий ценовой тренд.

Цены на фуражную кукурузу

На рынке фуражной кукурузы также наблюдается дальнейший рост цен. По состоянию на конец текущей недели цены спроса выросли на 100 – 200 грн/т по сравнению с прошлой неделей. Поддержку ценам оказывает не только активный спрос большинства потребителей и положительная динамика экспорта, но и сложности с логистикой и отставание уборочной кампании из-за дождей в некоторых регионах страны. Эти факторы совместно влияют на дальнейшее повышение цен.

Напомним, на фоне роста мирового экспортного спроса и курса доллара по отношению к гривне, экспортные цены спроса на пшеницу в Украине за прошлую неделю выросли на 50–100 грн/т.

Кроме того, наблюдается устойчивое повышение закупочных цен на фуражную кукурузу. Цены спроса в портах Великой Одессы выросли в среднем на $2/т и по состоянию на 30 октября 2025 года фиксировались в пределах $200-$210/т CPT-порт