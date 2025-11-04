Экспортные цены на украинскую пшеницу растут: как на стоимость зерна влияет ситуация на мировом рынке

В октябре Украина экспортировала 1,45 млн т пшеницы, что почти соответствует показателю октября 2024 г. (1,58 млн т). В целом в 2025/26 маркетинговом году (МР) экспорт пшеницы из Украины достиг 6,18 млн т, хотя этот показатель на 24% уступает соответствующему периоду прошлого года (7,68 млн т).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

На фоне роста мирового экспортного спроса и курса доллара по отношению к гривне, экспортные цены спроса на пшеницу в Украине за неделю выросли на 50–100 грн/т. С доставкой в черноморские порты составили:

продовольственная пшеница: 10500–10600 грн/т;

фуражная пшеница: 9750–9900 грн/т.

Важно отметить, что цены в валюте (доллар/тонна) остались на предыдущих уровнях: 218-223 $/т и 207-209 $/т соответственно.

Воздействие погоды и логистические вызовы

Сезонный рост стоимости логистики (на 10–20%) из-за массового уборки поздних культур ограничивает поставки в порты со стороны фермеров. Это заставляет некоторых трейдеров поднимать цены для привлечения необходимых партий.

Погода, способствующая севу и развитию посевов озимой пшеницы в Украине, а также в США, ЕС и РФ, вероятно, увеличит давление на цены в декабре, что может остановить дальнейший рост цен как в мире, так и в Украине.

Мировой рынок зерна

Уже вторую неделю пшеничные котировки активно растут на биржах США. Главным катализатором стало сообщение о том, что Китай кроме сои, возможно, также будет покупать американскую пшеницу.

В течение недели декабрьские фьючерсы на пшеницу на биржах США выросли:

на SRW-пшеницу в Чикаго – на 3,3% до 199,7 $/т (+7,5% за две недели);

на HRW-пшеницу в Канзас-Сити – на 3,4% до 195,4$/т;

на HRS-пшеницу в Миннеаполисе – на 0,1% до 205,6 $/т.

Отчет об экспортных инспекциях также поддержал цены: экспорт пшеницы из США за неделю вырос на 30% до 350,3 тыс. т, а общий экспорт в 2025/26 МГ на 20,5% опережает прошлогодние темпы.

В то же время, декабрьские фьючерсы на Euronext в Париже за неделю выросли всего на 0,1% до 193,75 €/т (223 $/т). Такой ограниченный рост обусловлен тем, что значительное предложение черноморской пшеницы ограничивает экспортные возможности из ЕС.

Кроме того, эксперты SovEcon повысили прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 г. до 87,8 млн т, при этом в октябре ее экспорт может составить 5 млн т.

Напомним, с 1 по 22 октября 2025 года самым большим покупателем украинского зерна стал Египет, а в структуре экспорта наблюдалось доминирование пшеницы. В общей сложности пришлось 23,3% от общей стоимости экспорта зерновых.