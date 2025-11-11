В Украине наблюдается рост цен на пшеницу: какова ситуация на мировом рынке зерна

За неделю экспортные цены спроса на пшеницу выросли на 50 – 100 грн/т. С доставкой в черноморские порты продовольственная пшеница стоит 10550 – 10700 грн/т, а фуражная около 9900 – 10100 грн/т. При этом цены в валюте оставались стабильными: $218-223/т и $207-209/т соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

По состоянию на 10 ноября, в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортировала 6,5 млн т пшеницы, что на 26% уступает соответствующему показателю в прошлом году (8,5 млн т).

Украинская пшеница активно закупается на международных тендерах. В частности, египетское государственное агентство Mostakbal Misr, отвечающее за импорт зерна, законтрактовало около 500 тыс. т пшеницы из стран Черноморского региона с поставкой в декабре и январе. Более 130 тыс. т из этого объема будут поставлены из Украины (для сравнения: 200 тыс. т законтрактовано из РФ и 150 тыс. т — из Болгарии).

Мировой рынок

На фоне роста цен в Украине мировые биржевые котировки на пшеницу снова перешли к снижению.

После двух недель активного роста, фьючерсы на пшеницу снизились из-за новостей о том, что Китай купил всего 120 тыс. т американской пшеницы, которую трейдеры расценили как политический шаг.

В течение недели декабрьские фьючерсы снизились:

SRW-пшеница в Чикаго – на 1,4% до $196,9/т;

HRW-пшеница в Канзас-Сити – на 0,9% до $193,6/т;

пшеница на Euronext в Париже – на 1,6% до $220,5/т.

Только фьючерсы на HRS-пшеницу в Миннеаполисе выросли на 0,8% до $207,3/т.

Другие ключевые показатели

Как отмечают специалисты, Россия активизировала экспорт пшеницы в октябре, достигнув 6,2 млн т. В целом с начала МГ экспорт составил 18,2 млн т, что на 28% меньше, чем в прошлом.

Экспорт пшеницы из США снизился за неделю на 17% до 290,5 тыс. т, но в 2025/26 МГ опережает прошлогодние темпы на 19,2%.

Кроме того, компания FLC, ведущий южнокорейский производитель кормов для животных, приобрела 60 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения по цене $263/т C&F, что соответствует уровню $208–210/т с доставкой в черноморские порты в Украине.

Прогноз

Учитывая начало уборки хороших урожаев пшеницы в Австралии и Аргентине, покупатели активизируют закупку зерна из этих регионов. Под давлением значительного предложения можно ожидать снижения цен. В этой связи, на дальнейший рост цен как в мире, так и в Украине, "не стоит рассчитывать".

Напомним, с таном на 7 ноября 2025 года цены на продовольственную пшеницу 2-3 класса фиксировались преимущественно в пределах 9600 – 10800 грн/т СРТ, а цены спроса на фуражную кукурузу выросли до 8700 – 9800 грн/т СРТ.