В Украине может накопиться 5 миллионов тонн нереализованной пшеницы

пшеница
Рынок пшеницы Украины переживает структурную трансформацию / Depositphotos

Из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщают аналитики "УкрАгроКонсалт".

Главной причиной накопления зерна внутри страны явилось существенное сокращение объемов экспорта.

Это создает дополнительное давление на внутренний рынок и требует от аграриев поиск новых решений для хранения урожая.

Ограничения в ЕС и падение спроса

Ранее Украина стабильно снабжала европейский рынок от 3 до 6 млн тонн пшеницы за сезон.

Однако введенные ограничения на поставки в Евросоюз и низкий спрос в этом направлении фактически заблокировали традиционный путь сбыта. Это вынудило экспортеров срочно пересматривать стратегии продаж.

Темпы экспорта пшеницы продемонстрировали заметное понижение. Если зимой ежемесячные отгрузки составляли 500–600 тысяч тонн, то в начале марта этот показатель упал до 350 тысяч тонн. Следствием такой динамики становится накопление больших остатков внутри страны.

Изменение экспортных маршрутов

На этом фоне экспортные потоки постепенно смещаются на более конкурентные рынки, прежде всего в страны Северной Африки и Ближнего Востока (MENA).

Однако работа с этими регионами имеет свои особенности: они в основном закупают зерно из-за тендеров.

Такая модель усиливает конкуренцию и ограничивает возможности быстрого роста закупочных цен для украинских фермеров.

Напомним, посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят немногим менее 5 млн гектаров.

Автор:
Татьяна Бессараб