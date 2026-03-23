Цены на пшеницу в Украине достигли максимума за последние полгода: что повлияло на стоимость зерна

пшеница
Цены на пшеницу в Украине продолжают расти / Depositphotos

Стоимость украинской продовольственной пшеницы в портах Черного моря выросла до 237 $/т, что является самым высоким показателем с августа прошлого года. Основные причины — удорожание фрахта из-за роста цен на топливо и ограничения судоходства в Ормузском проливе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Электронной зерновой биржи Украины.

По данным аналитической компании ASAP Agri, специализирующейся на исследовании аграрных рынков Черноморского региона и Средиземноморья, сейчас цены на украинскую пшеницу с содержанием белка 11,5% составляют 237 $/т FOB – порты Черного моря, а на российскую пшеницу с белком 12,5% - 242-245 $/т FOB .

Логистика и фрахт

Стоимость перевозок выросла из-за повышения цены на бункерное топливо. Доставка грузов судами типа "хендисайз" из Украины в Восточное Средиземноморье подорожала на 5-6$/т и составляет 28$/т. Предложения украинской пшеницы с поставкой в Египет (CIF) достигли 264 $/т, что на 11 $/т больше февральских показателей.

Внутренний рынок Украины

За последнюю неделю экспортные цены в Украине также выросли:

  • продовольственная пшеница: +100–150 грн/т (до 10 800–11 000 грн/т или 218–222 $/т);
  • фуражная пшеница: +50–100 грн/т (до 10 550–10 700 грн/т или 210–212 $/т).

Эта динамика обусловлена отсрочкой выполнения контрактов для Ближнего Востока и увеличением расходов по страхованию судов.

Ситуация в Ормузском проливе

Более 3000 судов ожидают прохода через пролив, влияющий на мировую торговлю продовольствием и энергоносителями. Иран избирательно разрешает проход судов с агропродукцией для формирования собственных запасов. По данным аналитической компании Kpler, в период с 9 по 16 марта через территориальные воды Ирана и альтернативные пути прошли 11 судов под греческим управлением. Среди них судно Giacometti с канадской соей. Большинство этих судов разгрузились в иранском порту Имама Хомейни перед выходом в Оманский залив.

Ранее сообщалось, что украинский рынок зерна резко прибавил в цене: продовольственная пшеница в портах Черного моря поднялась до 10 700 грн за тонну. Рынок разогрели скачок котировок в США и геополитика вокруг Ирана.

Автор:
Татьяна Ковальчук