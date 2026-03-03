Иран и засуха в США разогнали цены на украинскую пшеницу: долго ли будет продолжаться рост

Украинский рынок зерна резко прибавил в цене: продовольственная пшеница в портах Черного моря поднялась до 10700 грн за тонну. Рынок разогрели скачок котировок в США и геополитика вокруг Ирана. Но подорожание морского фрахта может съесть маржу трейдеров.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Вслед за мировыми биржами украинский рынок продовольственной пшеницы продемонстрировал рост: за неделю цены прибавили еще 50 грн/т. В портах Черного моря за тонну продовольственного зерна предлагают 10600–10700 грн ($216–220), тогда как фураж торгуется в пределах 10300–10350 грн ($209–211).

Поддержку украинским внутренним ценам оказал скачок на биржах США, где в прошлую пятницу котировки выросли на 2,2–3,9% на фоне засухи в Штатах и ожидаемых ударов по Ирану. Однако дальнейшее подорожание украинского зерна будет ограничено. Перекрытие Ираном Ормузского пролива уже спровоцировало рост ставок морского фрахта, что делает логистику более дорогой и давит на закупочные цены трейдеров.

Из-за ажиотажа и спекуляций за месяц цены на зерно подскочили на 4–11,9%. Но этот скачок будет временным — как только атаки на Иран прекратятся, а погода в США улучшится, рынок быстро успокоится и цены пойдут вниз.

Заметим, в феврале цены на зерно уже росли из-за погоды и портов - тогда из-за сильных морозов и снегопадов в Украине наблюдались задержки поставок зерна в порты. Это привело к росту закупочных цен на 50–100 грн/т, а экспортеры вынуждены были повышать стоимость, чтобы привлечь необходимые объемы для выполнения срочных контрактов.