Цены на пшеницу в Украине растут из-за дефицита предложений: какая ситуация на мировом рынке

Из-за сильных морозов и снегопадов в Украине наблюдаются задержки поставок зерна в порты, что повлекло рост закупочных цен на 50–100 грн/т. Экспортеры вынуждены повышать цены, чтобы привлечь необходимые объемы для выполнения срочных контрактов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Пока экспортные цены на продовольственную пшеницу составляют 10400 – 10550 грн/т (214 – 216 $/т), а на фуражную – 10100 – 10200 грн/т (206 – 208 $/т).

Фермеры сдерживают продажи не только из-за логистики, но и из-за оценки рисков для будущего урожая. Аналитики предполагают, что из-за низкого уровня снежного покрова в январе морозы могли повредить до 20% посевов озимых культур, преимущественно на востоке и юге страны.

Темпы украинского экспорта в 2025/26 маркетинговом году (МР) остаются низкими. За 7 месяцев вывезено 8,5 млн. тонн пшеницы, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В отсутствие сезонного весеннего спроса это может привести к увеличению остатков на складах к началу следующего сезона.

Мировой рынок

В регионах выращивания пшеницы в США установилась теплая погода (0–10 °C), которая вместе с прогнозируемыми осадками оказывает давление на котировки. Трейдеры ожидают обновленного отчета от USDA, прогнозируя снижение показателей экспорта для Украины и стран ЕС при одновременном увеличении мировых переходных запасов.

Экспорт пшеницы из США за период с 29 января по 5 февраля вырос на 75% до 580 тыс. тонн. Общий объем поставок в сезоне 2025/26 достиг 17,33 млн тонн, что на 18,4% выше прошлогодних темпов.

Динамика мартовских фьючерсов на пшеницу в течение недели:

SRW-пшеница (Чикаго) – рост на 0,4% до 194,3 $/т;

HRW-пшеница (Канзас-Сити) – снижение на 1% до 194,3 $/т;

HRS-пшеница (Миннеаполис) – рост на 0,5% до 210 $/т;

пшеница на Euronext (Париж) – снижение на 2,1% до 189,5 €/т (225,6 $/т).

Специалисты считают, что при стабильных погодных условиях в ключевых регионах производства внимание рынков переключится на оценки нового урожая, что может усилить давление на мировые цены.

Ранее сообщалось, что посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят чуть менее 5 млн гектаров.