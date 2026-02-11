Ціни на пшеницю в Україні зростають через дефіцит пропозицій: яка ситуація на світовому ринку

Через сильні морози та снігопади в Україні спостерігаються затримки поставок зерна до портів, що спричинило зростання закупівельних цін на 50–100 грн/т. Експортери змушені підвищувати ціни, щоб залучити необхідні обсяги для виконання термінових контрактів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Наразі експортні ціни на продовольчу пшеницю становлять 10400 – 10550 грн/т (214 – 216 $/т), а на фуражну — 10100 – 10200 грн/т (206 – 208 $/т).

Фермери стримують продажі не лише через логістику, а й через оцінку ризиків для майбутнього врожаю. Аналітики припускають, що через низький рівень снігового покриву в січні морози могли пошкодити до 20% посівів озимих культур, переважно на сході та півдні країни.

Темпи українського експорту у 2025/26 маркетинговому році (МР) залишаються низькими. За 7 місяців вивезено 8,5 млн тонн пшениці, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону. За відсутності сезонного весняного попиту це може призвести до збільшення залишків на складах на початок наступного сезону.

Світовий ринок

У регіонах вирощування пшениці в США встановилася тепла погода (0–10 °C), що разом із прогнозованими опадами тисне на котирування. Трейдери очікують оновлений звіт від USDA, прогнозуючи зниження показників експорту для України та країн ЄС при одночасному збільшенні світових перехідних запасів.

Експорт пшениці зі США за період з 29 січня по 5 лютого зріс на 75% до 580 тис. тонн. Загальний обсяг поставок у сезоні 2025/26 сягнув 17,33 млн тонн, що на 18,4% вище за минулорічні темпи.

Динаміка березневих ф’ючерсів на пшеницю протягом тижня:

SRW-пшениця (Чикаго) — зростання на 0,4% до 194,3 $/т;

HRW-пшениця (Канзас-Сіті) — зниження на 1% до 194,3 $/т;

HRS-пшениця (Міннеаполіс) — зростання на 0,5% до 210 $/т;

пшениця на Euronext (Париж) — зниження на 2,1% до 189,5 €/т (225,6 $/т).

Фахівці вважають, що за стабільних погодних умов у ключових регіонах виробництва, увага ринків переключиться на оцінки нового врожаю, що може посилити тиск на світові ціни.

Раніше повідомлялося, що посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.