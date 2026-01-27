Морози в Україні затримують поставки пшениці у порти: експорт падає, трейдери підвищують ціни

В Україні вже понад два тижні тримається справжня зима з морозами від 10 до 22 градусів морозу. Хоча сніг надійно захищає озимі від вимерзання, логістика опинилася під ударом. Поставки української пшениці в порти суттєво сповільнилися, тому трейдери змушені підвищувати ціни на зерно.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ситуація на українському ринку

Щоб виконати експортні контракти, закупівельні ціни протягом тижня піднялися ще на 100 грн/т. З доставкою до чорноморських портів здорожчала до 10300 – 10500 грн/т ($212-215), а фуражна пшениця — до 10000 — 10100 грн/т ($205-206).

У січні, як і у грудні, спостерігається зростання попиту та темпів експорту пшениці. Так, за 27 днів січня експортовано 420 тис т пшениці (порівняно з 700 тис т торік), а загалом у 2025/26 маркетингову році експорт склав 8,37 млн т, що на 27% поступається торішнім темпам (10,61 млн т). Прогноз експорту пшениці з України знижено до 14 млн т (порівняно з 15,8 млн т в минулому сезоні) через затримку відвантаження в першій половині сезону та високі ціни на українську пшеницю.

Аналітики зазначають: зниження курсу долара на міжбанку може зупинити ріст цін уже найближчим часом. Тому фермерам варто активізувати продажі саме зараз, поки тримається пікова вартість.

Світові ринки

Поки Україна бореться з морозами, у США пройшов потужний шторм зі снігопадами.

"Короткочасність морозів та значний шар снігу, який накрив посіви до морозів, зробили ризики пошкодження посівів мінімальними, тому ринки майже не відреагували на зміну погоди", — звітують міжнародні експерти.

Експорт зі США демонструє гарну динаміку: загальний обсяг сезону сягнув 16,33 млн т, що на 18,2% більше, ніж торік. Це вже 67% від річного плану.

Динаміка цін на біржах

На американських майданчиках березневі ф'ючерси показали невелике зростання:

SRW-пшениця в Чикаго: +0,9% ($192/т);

HRW-пшениця в Канзас-Сіті: +0,5% ($194,7/т);

HRS-пшениця в Міннеаполісі: +1% ($209,7/т).

Натомість у Європі ситуація зворотна. На біржі Euronext у Парижі ціна впала на 1,2% до 189" €/т. Причина — низькі темпи експорту з ЄС (лише 36% від прогнозу).

"Експорт пшениці з ЄС з початку сезону склав 11,6 млн т. Тому в другій половині сезону конкуренція між європейською та чорноморською пшеницею посилиться", — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, 16 січня повідомлялося, що експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.