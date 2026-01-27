Морозы в Украине задерживают поставки пшеницы в порты: экспорт падает, трейдеры повышают цены

В Украине уже более двух недель держится настоящая зима с морозами от 10 до 22 градусов мороза. Хотя снег надежно защищает озимые от вымерзания, логистика оказалась под ударом. Поставки украинской пшеницы в порты существенно замедлились, потому трейдеры вынуждены повышать цены на зерно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Ситуация на украинском рынке

Чтобы выполнить экспортные контракты, закупочные цены за неделю поднялись еще на 100 грн/т. С доставкой в черноморские порты подорожала до 10300 – 10500 грн/т ($212-215), а фуражная пшеница – до 10000 – 10100 грн/т ($205-206).

В январе, как и в декабре, наблюдается рост спроса и темпов экспорта пшеницы. Так, за 27 дней января экспортировано 420 тыс т пшеницы (по сравнению с 700 тыс т в прошлом году), а всего в 2025/26 маркетинговом году экспорт составил 8,37 млн т, что на 27% уступает прошлогодним темпам (10,61 млн т). Прогноз экспорта пшеницы из Украины снижен до 14 млн т (по сравнению с 15,8 млн т в прошлом сезоне) из-за задержки отгрузки в первой половине сезона и высоких цен на украинскую пшеницу.

Аналитики отмечают: снижение курса доллара на межбанке может остановить рост цен в ближайшее время. Поэтому фермерам следует активизировать продажи именно сейчас, пока держится пиковая стоимость.

Мировые рынки

Пока Украина сражается с морозами, в США прошел мощный шторм со снегопадами.

"Кратковременность морозов и значительный слой снега, накрывший посевы до морозов, сделали риски повреждения посевов минимальными, поэтому рынки почти не отреагировали на изменение погоды", - отмечают международные эксперты.

Экспорт из США демонстрирует хорошую динамику: общий объем сезона достиг 16,33 млн т, что на 18,2% больше, чем в прошлом. Это уже 67% годового плана.

Динамика цен на биржах

На американских площадках мартовские фьючерсы показали небольшой рост:

SRW-пшеница в Чикаго: +0,9% ($192/т);

HRW-пшеница в Канзас-Сити: +0,5% ($194,7/т);

HRS-пшеница в Миннеаполисе: +1% ($209,7/т).

В Европе же ситуация обратная. На бирже Euronext в Париже цена упала на 1,2% до 189" €/т. Причина – низкие темпы экспорта из ЕС (только 36% от прогноза).

"Экспорт пшеницы из ЕС с начала сезона составил 11,6 млн т. Поэтому во второй половине сезона конкуренция между европейской и черноморской пшеницей усилится", - прогнозируют аналитики.

Напомним, 16 января сообщалось, что экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.