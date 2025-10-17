В портах Украины дешевеет продовольственная пшеница

На этой неделе на украинском экспортном рынке продолжили снижаться закупочные цены на продовольственную пшеницу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные АПК-Информ.

Отмечается, что рынок пшеницы находится под давлением ценовой ситуации и высокой конкуренции на мировом рынке, а также невысокой торгово-покупной активности.

Аналитики подчеркивают, что ограниченное предложение, а также задержка озимой посевной пшеницы препятствуют более активному снижению цен.

Так, цены спроса на продовольственную пшеницу 3 класса в портах большой Одессы и Дуная снизились на 1-4 USD/т и по состоянию на 16 октября озвучиваются в диапазонах 214-222 и 214-220 USD/т CPT-порт.

Также следует отметить, что некоторые компании на фоне ограниченного предложения повышали цены спроса, но в пределах установленных диапазонов.

Украинский рынок пшеницы начинает ощущать дефицит

Внутренний украинский рынок пшеницы начинает испытывать дефицит, традиционно наблюдаемый в октябре-ноябре.

Эксперты прогнозируют постепенное укрепление цен на пшеницу в ближайшие месяцы — на фоне низкого внутреннего предложения, уменьшения мировых запасов и логистических ограничений в конкурентных странах.

Аналитики ожидают, что к концу октября продовольственная пшеница может вернуться до уровня $230 за тонну, а в январе-феврале цена может вырасти до $250-260 за тонну CPT порт для пшеницы третьего класса.

Заметим, что почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал крупнейшим покупателем на старте нового сезона.

Напомним, в Украине собрано 22,5 миллиона тонн пшеницы с более чем 5 миллионов гектаров.