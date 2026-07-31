Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,60

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ запускає QR-квиток із безлімітними пересадками: вартість та умови

КМДА
У громадському транспорті Києва з'явиться QR-квиток

Із 1 серпня у Києві стане доступним новий пересадковий QR-квиток, який дозволить пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ запускає пересадковий QR-квиток

Новий QR-квиток діятиме у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становитиме 60 грн. Після придбання квиток зберігатиметься у застосунку протягом 15 днів, а 90-хвилинний термін починатиметься лише після першого використання.

Під час дії квитка пасажир зможе пересідати між різними видами транспорту без обмежень, повторно підтверджуючи проїзд тим самим QR-кодом у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро.

Придбати пересадковий квиток можна буде у застосунку "Київ Цифровий" у розділі придбання QR-квитків, обравши категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий". Також квитки будуть доступні у спеціальних терміналах.

Під час перевірки проїзду пасажиру достатньо показати QR-квиток контролеру. Після сканування система відобразить усі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду.

Водночас новий пересадковий квиток буде персональним - передати його іншій людині не можна через особливості використання для кількох поїздок.

Запровадження нового формату не змінює чинних правил вартості QR-квитків. Знижки й надалі діятимуть лише для поповнення транспортних карток та придбання проїзних, тоді як ціна QR-квитків залишатиметься фіксованою.

Проїзд у Києві

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних поїздок:

  • 1–9 поїздок — 30,00 грн;
  • 10–19 поїздок — 28,90 грн;
  • 20–29 поїздок — 27,80 грн;
  • 30–39 поїздок — 26,60 грн;
  • 40–49 поїздок — 25,50 грн;
  • 50 поїздок — 25,00 грн.
Автор:
Ольга Опенько