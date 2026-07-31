Київ запускає QR-квиток із безлімітними пересадками: вартість та умови

Із 1 серпня у Києві стане доступним новий пересадковий QR-квиток, який дозволить пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ запускає пересадковий QR-квиток

Новий QR-квиток діятиме у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становитиме 60 грн. Після придбання квиток зберігатиметься у застосунку протягом 15 днів, а 90-хвилинний термін починатиметься лише після першого використання.

Під час дії квитка пасажир зможе пересідати між різними видами транспорту без обмежень, повторно підтверджуючи проїзд тим самим QR-кодом у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро.

Придбати пересадковий квиток можна буде у застосунку "Київ Цифровий" у розділі придбання QR-квитків, обравши категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий". Також квитки будуть доступні у спеціальних терміналах.

Під час перевірки проїзду пасажиру достатньо показати QR-квиток контролеру. Після сканування система відобразить усі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду.

Водночас новий пересадковий квиток буде персональним - передати його іншій людині не можна через особливості використання для кількох поїздок.

Запровадження нового формату не змінює чинних правил вартості QR-квитків. Знижки й надалі діятимуть лише для поповнення транспортних карток та придбання проїзних, тоді як ціна QR-квитків залишатиметься фіксованою.

Проїзд у Києві

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних поїздок: