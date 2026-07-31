Майже 850 млн грн: Міненерго вклало резервні кошти "Енергоатома" у державні військові облігації

Міністерство енергетики України інвестувало понад 844 млн грн з фінансового резерву "Енергоатома" у державні військові облігації. Гроші, які раніше лежали на рахунках, тепер працюватимуть на державний бюджет і збережуть свою вартість для майбутніх робіт на ядерних об'єктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Захист коштів від інфляції

Як пояснили в Міненерго, фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків АТ "НАЕК "Енергоатом". Раніше ці кошти накопичувалися на банківських рахунках і через інфляційні процеси втрачали купівельну спроможність.

Інвестування в державні цінні папери дає змогу захистити накопичення від знецінення та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок отриманого доходу.

Результати аукціонів

За результатами другого аукціону з розміщення ОВДП 28 липня 2026 року придбано 494 940 військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 517 млн грн.

У підсумку двох аукціонів 23 червня та 28 липня 2026 року Міністерство енергетики України придбало 813 711 військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму понад 844 млн грн. У

Призначення грошових ресурсів

У майбутньому накопичені кошти та отриманий від них прибуток будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок. Запроваджений механізм забезпечує управління фінансовим резервом та виконання зобов’язань держави у сфері ядерної безпеки.

Нагадаємо, у червні Міненерго вперше за майже два десятиліття здійснило купівлю облігацій внутрішньої державної позики за рахунок коштів фінансового резерву. Перші 400 млн грн уже інвестовано в державні цінні папери.